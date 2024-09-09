Η Μάλια Ομπάμα, κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και της Μισέλ Ομπάμα, εμφανίστηκε στο 50ο ετήσιο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ για να προωθήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, μία μικρού μήκους ταινία «The Heart».

Η πρώην «πρώτη κόρη» φορώντας ρούχο που σχεδίασε η Vivienne Westwood περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την τελετή έναρξης του φεστιβάλ που φιλοξενήθηκε στο Deauville της Γαλλίας την Παρασκευή.

Φόρεσε ένα καρό φόρεμα, αποτελούμενο από ένα ανοιχτό κόκκινο, λευκό και γκρι κορσέ τοπ και μια μπλε-λευκή φούστα.

Η Ομπάμα συνδύασε το street style look της με δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο.

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και της Μισέλ Ομπάμα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο, οπότε [είμαι] λίγο τρομοκρατημένη αλλά κυρίως ενθουσιασμένη».

Νωρίτερα φέτος, το έργο της Malia έκανε το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στο Park City της Γιούτα.

Τι πραγματεύεται η ταινία της

Η ταινία μικρού μήκους της αποφοίτου του Χάρβαρντ μιλάει για έναν άνδρα που θρηνεί την απώλεια της μητέρας του καθώς έρχεται αντιμέτωπος με την τελευταία της επιθυμία. «Η ταινία έχει να κάνει με χαμένα αντικείμενα και μοναχικούς ανθρώπους και με τη συγχώρεση και τη λύπη» δήλωσε σε ένα βίντεο «Meet the Artist». «Αλλά νομίζω επίσης ότι εργάζεται σκληρά για να αποκαλύψει πού μπορεί να υπάρχει τρυφερότητα και εγγύτητα σε αυτά τα πράγματα».

Η Μάλια πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η ταινία θα βοηθήσει τους θεατές «να νιώσουν λίγο λιγότερο μόνοι, ή τουλάχιστον να τους θυμίσει να μην ξεχνούν τι άνθρωποι είναι».

Η πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτις επέλεξε επίσης να αφαιρέσει το διάσημο επώνυμό της από τους τίτλους της ταινίας, αναφέροντας μόνο το Malia Ann.

Η απόφαση της Μάλια να μην έχει το επώνυμό της στις επαγγελματικές της προσπάθειες είχε πολλές επικρίσεις, αλλά έλαβε υποστήριξη από τη συν-παρουσιάστρια του «View», Γούπι Γκόλντμπεργκ.

