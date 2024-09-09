Η Jennifer Lopez έλαμψε με ένα φόρεμα αλά… Καίτη Γαρμπή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, στην πρεμιέρα της ταινίας της Unstoppable, παραγωγός της οποίας είναι ο σύντομα πρώην σύζυγός της Ben Affleck.

Στην πρεμιέρα της ταινίας παρευρέθηκε και ο Matt Damon, συμπαραγωγός της ταινίας, επίσης γνωστός ηθοποιός και «κολλητός» φίλος του Αφλεκ εδώ και 40 χρόνια.

Στο πάρτι μετά την προβολή της ταινίας, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τους δύο σταρ να κάθονται παράμερα και έχουν μία πιο προσωπική συζήτηση. , όπως αναφέρει η Daily Mail.

Jennifer Lopez holds Matt Damon's hand as pair have intimate conversation amid Ben Affleck divorce at Toronto Film Festival https://t.co/yyfCqkfOgY pic.twitter.com/JZDb2WHSo5 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 8, 2024

Jennifer Lopez και Matt Damon είχαν σκύψει ο ένας προς τον άλλον, μιλούσαν με σοβαρή έκφραση στο πρόσωπό τους ενώ κρατούσαν σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου.

Jennifer Lopez holds Matt Damon’s hand as they have a serious conversation at Toronto Film Festival 👀 pic.twitter.com/4UKjJypHAR — JLo Updates (@lopez_updates) September 8, 2024

Αφού πόζαραν μαζί για ομαδικές φωτογραφίες, πηγή δήλωσε στο Reople ότι η Lopez, 55, και ο Damon, 53, έκαναν παρέα και μίλησαν για πάνω από 20 λεπτά στο afterparty.

Jennifer Lopez and Matt Damon Have 'Long, Deep Conversation' at 'Unstoppable' Afterparty amid Ben Affleck Divorce (Source) https://t.co/kNBB2OJXv9 — People (@people) September 7, 2024

Οι φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και πλέον πολλοί αναρωτιούνται: Τρέχει κάτι με τον Matt;

