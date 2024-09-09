Λογαριασμός
H Jennifer Lopez σε πιο… προσωπική συζήτηση με τον Matt Damon στον Τορόντο - Συμβαίνει κάτι; 

O φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τους δύο σταρ να κάθονται παράμερα, ενώ κρατούσαν σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου. 

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez έλαμψε με ένα φόρεμα αλά… Καίτη Γαρμπή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, στην πρεμιέρα της ταινίας της Unstoppable, παραγωγός της οποίας είναι ο σύντομα πρώην σύζυγός της Ben Affleck. 

Στην πρεμιέρα της ταινίας παρευρέθηκε και ο Matt Damon, συμπαραγωγός της ταινίας, επίσης γνωστός ηθοποιός και «κολλητός» φίλος του Αφλεκ εδώ και 40 χρόνια. 

Στο πάρτι μετά την προβολή της ταινίας, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τους δύο σταρ να κάθονται παράμερα και έχουν μία πιο προσωπική συζήτηση. , όπως αναφέρει η Daily Mail.

Jennifer Lopez και Matt Damon είχαν σκύψει ο ένας προς τον άλλον, μιλούσαν με σοβαρή έκφραση στο πρόσωπό τους ενώ κρατούσαν σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου. 

Αφού πόζαραν μαζί για ομαδικές φωτογραφίες, πηγή δήλωσε στο Reople ότι η Lopez, 55, και ο Damon, 53, έκαναν παρέα και μίλησαν για πάνω από 20 λεπτά στο afterparty. 

Οι φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και πλέον πολλοί αναρωτιούνται: Τρέχει κάτι με τον Matt;

Πηγή: skai.gr

