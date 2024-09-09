Εμφάνιση-έκπληξη της Όπρα Γουίνφρεϊ και της Μέγκαν Μαρκλ σε βιβλιοπωλείο στην Καλιφόρνια

Η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) βρέθηκε στα εγκαίνια βιβλιοπωλείου στη Σάντα Μπάρμπαρα, κοντά στην κατοικία της στο Μοντεσίτο, εκεί όπου διαμένει από το 2020 με τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι.

Σε ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε η συγγραφέας Λάουρα Λιν Τζάκσον (Laura Lynne Jackson), στα Instagram Stories της, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να είναι όρθια και να μιλάει στην εκδήλωση που διοργάνωσε η φίλη της Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey).

«Η πιο φωτεινή στιγμή των ομιλητών» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η συγγραφέας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο ηθοποιός Μάρκο Λεόνε (Marco Leone), ο συγγραφέας Σάκα Σενγκόρ (Shaka Senghor) και η ειδικός σε θέματα αστρολογίας και ψυχολογίας, Τζέννιφερ Φριντ (Jennifer Freed), σύμφωνα με το People.

Η δούκισσα του Σάσεξ, στα εγκαίνια του «Godmothers» το οποίο δημιουργήθηκε από τις Τζένιφερ Ρούντολφ Γουόλς (Jennifer Rudolph Walsh) και Βικτόρια Τζάκσον (Victoria Jackson), στο Summerland της Καλιφόρνιας, επέλεξε να φορέσει μία μπλε ολόσωμη φόρμα Club Monaco ενώ την συνδύασε με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια.

Ο πρίγκιπας Χάρι, δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στην βιτρίνα του καταστήματος ανάμεσα στα βιβλία ήταν το «Spare» που κυκλοφόρησε το 2023 καθώς και το εικονογραφημένο μπεστ σέλερ της Μέγκαν «The Bench».

«Αυτό είναι το ράφι με τους τοπικούς συγγραφείς όταν μπαίνεις για πρώτη φορά μέσα...γιορτάζουμε τους συγγραφείς της πόλης μας σαν να είναι οι ήρωες της πόλης μας, γιατί για εμάς είναι» δήλωσε η Γουόλς σε ένα βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

