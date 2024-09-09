Λογαριασμός
Μετά την Beyonce και η Lady Gaga γυρίζει βίντεο κλιπ στο Λούβρο - Viral φωτογραφίες

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν η σταρ βρίσκεται σε εξώστη του Μουσείου, με θέα τη γυάλινη πυραμίδα

Η Lady Gaga γυρίζει βίντεο κλιπ στο Λούβρο

Το 2018,η Beyoncé και ο Jay-Z κυκλοφόρησαν το βιντεοκλίπ "Apes***" γυρισμένο εξολοκλήρου στο Λούβρο, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία, μέχρι μάθημα ιστορίας της Τλεχνης και πτυχιακή εργασία στα πανεπιστήμια.  Τώρα μίαλλη σταρ, η Lady Gaga εθεάθη σε γυρίσματα  στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου  και οι θαυμαστές εικάζουν ότι μπορεί να γυρίζει μουσικό βίντεο για το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν η τραγουδίστρια - με κόκκινα κοντά μαλλιά καθώς αυτό το διάστημα προωθεί τον ρόλο της ως Harley Quinn στην ταινία «Joker: Folie à Deux» - βρίσκεται σε εξώστη του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι με θέα τη γυάλινη πυραμίδα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Lady Gaga φορούσε μία κομμένη κόκκινη περούκα. Τα γυρίσματα έγιναν αργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής και κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τις 22:00 έως τις 2:30 π.μ.

Η σταρ είχε γράψει στα social media: «XX Οκτωβρίου: LG7 πρώτο σινγκλ». Αργότερα επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2025.

Eλάχιστες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές για το νέο της, έβδομο άλμπουμ με την τραγουδίστρια εδώ και αρκετούς μήνες να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες της στο στούντιο.

Φαίνεται πιθανό ότι στο πρότζεκτ της Lady Gaga συμμετέχει ο βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός-παραγωγός ποπ μουσικής Άντριου Βατ, ο οποίος όμως έχει συνεργαστεί και με ροκ καλλιτέχνες, με τους Rolling Stones πέρυσι στο "Hackney Diamonds" και με τους Έλτον Τζον και Όζι Όσμπορν.

Δείτε το διάσημο βιντεοκλίπ της Beyonce στο Λούβρο

