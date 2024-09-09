Το 2018,η Beyoncé και ο Jay-Z κυκλοφόρησαν το βιντεοκλίπ "Apes***" γυρισμένο εξολοκλήρου στο Λούβρο, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία, μέχρι μάθημα ιστορίας της Τλεχνης και πτυχιακή εργασία στα πανεπιστήμια. Τώρα μίαλλη σταρ, η Lady Gaga εθεάθη σε γυρίσματα στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου και οι θαυμαστές εικάζουν ότι μπορεί να γυρίζει μουσικό βίντεο για το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν η τραγουδίστρια - με κόκκινα κοντά μαλλιά καθώς αυτό το διάστημα προωθεί τον ρόλο της ως Harley Quinn στην ταινία «Joker: Folie à Deux» - βρίσκεται σε εξώστη του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι με θέα τη γυάλινη πυραμίδα.

Lady Gaga is currently filming a music video for #LG7 at the Louvre, in Paris. pic.twitter.com/uKHGN3KkUB — Gagavoodo (@gagavoodo2) September 7, 2024

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Lady Gaga φορούσε μία κομμένη κόκκινη περούκα. Τα γυρίσματα έγιναν αργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής και κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τις 22:00 έως τις 2:30 π.μ.

Lady Gaga looks unrecognisable in a cropped red wig as she films the music video for her new single at the Louvre Museum in Paris https://t.co/J9kxJHsT7r pic.twitter.com/9mgPpDlqVI — Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2024

Η σταρ είχε γράψει στα social media: «XX Οκτωβρίου: LG7 πρώτο σινγκλ». Αργότερα επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2025.

Eλάχιστες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές για το νέο της, έβδομο άλμπουμ με την τραγουδίστρια εδώ και αρκετούς μήνες να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες της στο στούντιο.

Φαίνεται πιθανό ότι στο πρότζεκτ της Lady Gaga συμμετέχει ο βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός-παραγωγός ποπ μουσικής Άντριου Βατ, ο οποίος όμως έχει συνεργαστεί και με ροκ καλλιτέχνες, με τους Rolling Stones πέρυσι στο "Hackney Diamonds" και με τους Έλτον Τζον και Όζι Όσμπορν.

Δείτε το διάσημο βιντεοκλίπ της Beyonce στο Λούβρο

