Η κόρη του Τσάρλι Σιν ξαναχτυπά: Ποζάρει με βαθύ ντεκολτέ και προκαλεί χαμό στο Παλμ Σπρινγκς

Η Σάμι Σιν, κόρη της Ντενίζ Ρίτσαρντς και του Τσάρλι Σιν, τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με νέα ανάρτησή της στο Instagram. Η 22χρονη τηλεπερσόνα πόζαρε με ένα εντυπωσιακό ροζ μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, σε αυλή σπιτιού στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, απολαμβάνοντας τον ήλιο σε ένα διάλειμμα από το φεστιβάλ Coachella.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν, πρώην συντρόφου της μητέρας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς.

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο Πάτρικ Μαλντούν είχαν γνωριστεί το 1997 σε μαθήματα υποκριτικής και συνεργάστηκαν στην ταινία «Starship Troopers». Αν και χώρισαν γύρω στο 2000, διατήρησαν στενή φιλία.

Στον απόηχο της ξαφνικής είδησης του θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν, η Ντενίζ Ρίτσαρντς εξέφρασε τη θλίψη της μέσα από ένα συγκινητικό φόρο τιμής στο Instagram. «Μου είναι τόσο δύσκολο να το περιγράψω με λέξεις. Είμαι βαθιά συντετριμμένη από την απώλειά σου. Ήσουν ο καλύτερός μου φίλος και η οικογένειά μου. Γνωριστήκαμε στο πρώτο μας μάθημα υποκριτικής, εγώ ήμουν 19 ετών χωρίς ποτέ να έχω δουλέψει ως ηθοποιός και εσύ 21, φοιτητής στο USC με έναν ρόλο στη σειρά 'Who's The Boss'», έγραψε η Ρίτσαρντς στη λεζάντα της ανάρτησης.

Επίσης, η Σάμι Σιν αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αφαιρέσει και τα 18 τατουάζ που έχει στο σώμα της, μια διαδικασία που –όπως παραδέχεται– θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη.

Μέσα από βίντεο στο TikTok, εξήγησε ότι έκανε τα περισσότερα από αυτά σε πολύ μικρή ηλικία, ξεκινώντας από τα 16 της χρόνια, και πλέον δεν την εκφράζουν. Όπως ανέφερε, πολλά από τα σχέδια ήταν εμπνευσμένα από το Pinterest ή έγιναν από συγγενικό της πρόσωπο που εξασκούνταν στο τατουάζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.