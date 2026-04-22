Σίντνεϊ Σουίνι: Της γυρίζει την πλάτη το Χόλιγουντ; - Εκτός «The Devil Wears Prada 2»

Η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται πως περνά μια δύσκολη περίοδο, καθώς η βιομηχανία θεάματος δείχνει να της γυρίζει την πλάτη μετά από μια σειρά αμφιλεγόμενων στιγμών.

Η άνοδός της ήταν εντυπωσιακή, με συμμετοχές σε επιτυχημένες σειρές όπως το «The White Lotus» και το «The Handmaid’s Tale», ενώ η καριέρα της εκτοξεύτηκε με τον ρόλο της στο «Euphoria». Στη συνέχεια, ακολούθησε μια δυναμική πορεία στον κινηματογράφο, με επιτυχίες όπως η ρομαντική κομεντί «Anyone But You» και το θρίλερ «The Housemaid».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η σύντομη εμφάνισή της στο «The Devil Wears Prada 2» κόπηκε πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Η ηθοποιός επρόκειτο να εμφανιστεί σε μια σκηνή διάρκειας περίπου τριών λεπτών, όπου θα τη «έντυνε» ο χαρακτήρας της Έμιλι Τσάρλτον, τον οποίο υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ. Τελικά, η σκηνή αφαιρέθηκε.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια σειρά από αμφιλεγόμενα περιστατικά που έχουν απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά ήταν η καμπάνια της για την American Eagle, με το σύνθημα «Sydney Sweeney Has Great Jeans», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κριτικοί υποστήριξαν ότι η καμπάνια παρέπεμπε σε ευγονικές αντιλήψεις, ενώ στα social media κάποιοι τη χαρακτήρισαν ακόμη και «ναζιστική προπαγάνδα», την ώρα που άλλοι υπερασπίστηκαν τη σταρ.

Παρά τις αντιδράσεις, η καμπάνια φαίνεται πως είχε θετικό αντίκτυπο για το brand, το οποίο κατέγραψε έσοδα 1,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Ιούνιο, με τη μετοχή της εταιρείας να σημειώνει άνοδο 25%.

Ειδικοί στον χώρο των δημοσίων σχέσεων εκτιμούν πως η Σουίνι δεν κινείται τυχαία. Όπως σημειώνουν, έχει ξαναπαίξει με τα όρια της πρόκλησης στο παρελθόν και αντί να υποχωρεί μετά την κριτική, επιλέγει να εντείνει τη στρατηγική της.

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε και η τρίτη σεζόν του «Euphoria», όπου ο ρόλος της ως Κάσι περιλαμβάνει ιδιαίτερα προκλητικές και σεξουαλικά φορτισμένες σκηνές. Η ίδια η Σουίνι είχε δηλώσει στο παρελθόν πως ποτέ δεν ένιωσε πίεση να συμμετάσχει σε γυμνές σκηνές και ότι είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τις ενστάσεις της στα γυρίσματα. Παρά ταύτα, η τρίτη σεζόν της σειράς έχει δεχτεί αρνητικές κριτικές, με χαμηλή βαθμολογία σε σχέση με τις προηγούμενες, γεγονός που εντείνει το αρνητικό κλίμα γύρω από τη σειρά αλλά και τη σταρ.

