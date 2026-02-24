Η Kendall Jenner, εξώφυλλο στη Vogue France

Η Kendall Jenner δεν σταματά να κλείνει δουλειές, να γεμίζει το πρόγραμμά της και –φυσικά– να «ρίχνει» το διαδίκτυο σε κάθε της εμφάνιση. Κι αν κάποιος πίστευε πως οι φωτογραφίσεις της δεν μπορούν να γίνουν πιο τολμηρές, η Vogue France φρόντισε να αποδείξει το αντίθετο.

Το διάσημο μοντέλο εξασφάλισε το εξώφυλλο αλλά και ένα εντυπωσιακό editorial, με εμφανίσεις που κινούνται σε άκρως αποκαλυπτικό ύφος. Τα looks αναδεικνύουν στο έπακρο τη σιλουέτα της, με cut-out δημιουργίες και ιδιαίτερα μικροσκοπικά κομμάτια που αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία.

Cropped σύνολα, ανοιχτά πουκάμισα και έντονες, «καυτές» πόζες συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση και supermodel δυναμική. Η Kendall αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται από τις πιο ισχυρές παρουσίες της γενιάς της στη μόδα.

Ένα είναι σίγουρο: ξέρει πάντα πώς να κλέβει τις εντυπώσεις.

