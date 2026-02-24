Μπέλα Χαντίντ: Η μάχη με τη νόσο του Lyme και ο ένας χρόνος εκτός δουλειάς…

Η Μπέλα Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για το πώς η μακρόχρονη μάχη της με τη νόσο του Lyme επηρέασε τόσο την καριέρα της όσο και την εικόνα που έχει για τον εαυτό της, αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να απορρίψει «κάθε δουλειά για σχεδόν έναν χρόνο», προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της.

Σε κοινή συνέντευξή της με την αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, στην ιταλική «Vogue», το 29χρονο μοντέλο εξομολογήθηκε ότι η παύση αυτή ήρθε σε μια κρίσιμη περίοδο της καριέρας της. Η απόφαση να απομακρυνθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, τόσο ως μοντέλο όσο και ως ηθοποιός, δεν ήταν εύκολη. «Ήταν συγκινητικό, γιατί νιώθεις ότι είσαι αναλώσιμη», παραδέχτηκε, περιγράφοντας το συναισθηματικό βάρος του να απορρίπτει σημαντικές ευκαιρίες ενώ πάλευε με την ασθένεια.

Η νόσος του Lyme –γνωστή και ως Βορρελίωση– προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο τσιμπούρι. Η Μπέλα έχει διαγνωστεί με τη νόσο από την ηλικία των 16 ετών, ενώ τόσο η μητέρα της, Γιολάντα, όσο και ο αδελφός της έχουν επίσης αντιμετωπίσει την ίδια ασθένεια. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χρόνιους πόνους στις αρθρώσεις, έντονη κόπωση, «διανοητική θολούρα» και άγχος, επηρεάζοντας βαθιά την καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Χαντίντ μίλησε για το πώς η σχέση της με τη δουλειά είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήταν πλέον βιώσιμο. Η θεραπευτική διαδικασία, όπως εξήγησε, τη βοήθησε να αποσυνδέσει την προσωπική της αξία από την επαγγελματική επιτυχία.

«Για πολύ καιρό, το να αρνηθώ μια δουλειά ήταν σαν να λέω: ποια είμαι εγώ για να αρνηθώ οτιδήποτε;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με τον χρόνο έμαθε να είναι πιο επιλεκτική και να συνεργάζεται μόνο με ανθρώπους που εμπιστεύεται και τη σέβονται. «Και αυτό είναι αρκετό. Και εγώ είμαι αρκετά καλή», τόνισε.

Λίγο πριν την επιστροφή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και στο Victoria's Secret Fashion Show 2025, η Μπέλα υποβλήθηκε σε θεραπεία τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησε η δυναμική της επανεμφάνιση στην πασαρέλα του Saint Laurent για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μετά την απουσία της από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, έχει μοιραστεί στιγμές της πορείας της με τους θαυμαστές της μέσω των social media. Τον Σεπτέμβριο του 2025 δημοσίευσε φωτογραφίες από νοσοκομειακό κρεβάτι, ζητώντας συγγνώμη για την «απουσία» της, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει για την «ιατρική ανησυχία» που συνοδεύει τη διαχείριση μιας χρόνιας και συχνά παρεξηγημένης ασθένειας. Τον Αύγουστο του 2023 είχε γράψει ότι η προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ενώ δεν ένιωθε καλά, της είχε «κοστίσει» με τρόπους που «δεν μπορεί να εξηγήσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.