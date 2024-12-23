Η Κάρα Ντελεβίν υποδύεται....τον Έλτον Τζον

Η ηθοποιός και μοντέλο Κάρα Ντελεβίν υποδύεται τον Σερ Έλτον Τζον σε βίντεο για το τραγούδι του «Step Into Christmas».

Στο βίντεο η Κάρα Ντελεβίν φοράει κοστούμι και γυαλιά, όπως εκείνα που φορούσε ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός στο αρχικό βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια.

Όταν κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1973, το τραγούδι «Step Into Christmas» έφτασε στο Νο 24 στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και στην κορυφή του chart των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών του Billboard.

Η Κάρα Ντελεβίν, η οποία είναι στενή φίλη του Έλτον Τζον δήλωσε, σύμφωνα, με την εφημερίδα The Guardian: «Ο Έλτον ήταν πάντα είδωλό μου. Το να πω ότι η μουσική του είχε βαθιά επίδραση σε μένα είναι λίγο. Το ότι μου ζητήθηκε να τον υποδυθώ σε αυτή την αναδημουργία ήταν ένα όνειρο που δεν ήξερα ότι είχα μέχρι να συμβεί. Ειλικρινά, μακάρι να μπορούσα να υποδύομαι τον Έλτον κάθε μέρα».

«Ελπίζω ότι ο Έλτον Τζον μπορεί μια μέρα να ανταποδώσει τη χάρη και να συμφωνήσει να με υποδυθεί στην ταινία για τη ζωή μου που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί» τόνισε.

Ο Έλτον Τζον ανέφερε: «Είδα την Κάρα στο Γκλάστονμπερι το περασμένο καλοκαίρι και μιλήσαμε για το πόσο πολύ θα θέλαμε να συνεργαστούμε αν προέκυπτε η σωστή ιδέα. Είναι ξεκαρδιστικό να περνάς χρόνο μαζί της, έχουμε και οι δύο μια αίσθηση αυτοσαρκαστικού χιούμορ».

«Όταν κάποιος της πρότεινε την ιδέα να με υποδυθεί σε έναν αυτοσχεδιασμό στο βίντεο του "Step Into Christmas" του 1973, σκέφτηκα ότι ήταν η τέλεια ευκαιρία. Ευτυχώς και η Κάρα σκέφτηκε το ίδιο, γιατί βγήκε υπέροχο» υπογράμμισε ο θρυλικός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και μουσικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

