Την ανησυχία εκατομμυρίων θαυμαστών του προκάλεσε η εμφάνιση του Τομ Χανκς στην ενότητα Five-Timers Club της διάσημης εκπομπή Saturday Night Live αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πολλοί τηλεθεατές παρατήρησαν ότι τα χέρια του 68χρονου σταρ έτρεμαν και τα σχόλια στα social media έπεφταν βροχή. Ένας χρήστης σχολίασε κάτω από μια προωθητική ανάρτηση στο επίσημο Instagram του SNL: «Μήπως τα χέρια του Τον Χανκς τρέμουν;».Μια άλλη χρήστης, η Λάρα, έγραψε: «Το παρατήρησα κι εγώ!!! Και τώρα ανησυχώ».

Ένας άλλος ανέφερε ότι «ήταν στο σόου του Γκράχαμ Νόρτον πριν από λίγο καιρό και το παρατήρησα κι εγώ εκεί…». «Αν λάβουμε υπόψη ότι είναι σχεδόν 70! Ναι, τα χέρια των ηλικιωμένων τείνουν να τρέμουν λίγο», ανέφερε άλλο σχόλιο.



Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με την DailyMail, ο οσκαρικός ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «τώρα αισθάνεται εξίσου καλά, αν όχι και καλύτερα, από ό,τι στα 30 του».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Entertainment Tonight τον Νοέμβριο, ο Χανκς είχε πει: «Κοίτα, είμαι 68 ετών, το πιο δύσκολο για εμάς ήταν όταν παίζαμε στα 35 μας. Αυτή είναι η στιγμή που ο μεταβολισμός σου σταματά, η βαρύτητα αρχίζει να σε γκρεμίζει, τα κόκκαλά σου αρχίζουν να φθείρονται, στέκεσαι διαφορετικά — νομίζω ότι είμαι σε καλύτερη φόρμα τώρα», παραδέχτηκε.

Απαντώντας στο σχόλιο ότι φαίνεται καλύτερα από ποτέ, ο ηθοποιός είπε, «Ξέρεις γιατί; Επειδή τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, κάνω αξιοπρεπή άσκηση και μπορώ να τρώω σωστά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν είσαι 35».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι θαυμαστές του εκφράζουν ανησυχία για τα τρεμάμενα χέρια του Χανκς. Τον Ιούνιο του 2022, το ίδιο φαινόμενο είχε προκαλέσει την ανησυχία ενός γιατρού, ο οποίος ανέφερε ότι ίσως πρόκειται για πρώιμο σύμπτωμα του Πάρκινσον.

Ο Χανκς , στην προώθηση της ταινία του Μπαζ Λούρμαν "Έλβις" φάνηκε να μην μπορεί να ελέγξει το δεξί του χέρι που έτρεμε ενώ κρατούσε ένα μικρόφωνο.

Ο Δρ. Στιούαρτ Φίσερ, ιατρός από το Γιέιλ με 4 χρόνια εμπειρίας στην επείγουσα ιατρική, παρατήρησε ότι το τρέμουλο του Χανκς θα μπορούσε να είναι πρώιμο σημάδι της εκφυλιστικής ασθένειας.

«Το Πάρκινσον είναι το πρώτο που θα σκεφτούν οι περισσότεροι γιατροί», είπε και πρόσθεσε ότι ίσως ο Χανκς να έχει ήδη επισκεφτεί νευρολόγο.





Πηγή: skai.gr

