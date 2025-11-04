Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκανε το απίστευτο! Η κα Σουλτάνα στα 91 της χρόνια πήρε πτυχίο Νοσηλευτικής

Η 95χρονη Σουλτάνα Γκέσου ξεκίνησε στα 91 σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ολοκλήρωσε Λύκειο και σπουδάζει Νοσηλευτική, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά

Η κα Σουλτάνα στα 91 της χρόνια πήρε πτυχίο Νοσηλευτικής

Η κυρία Σουλτάνα Γκέσου αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: να φοιτήσει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να σπουδάσει νοσηλευτική στα 91 της χρόνια.

Περιγράφει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» πώς πήρε την απόφαση να πάει Γυμνάσιο, Λύκειο και να πάρει πτυχίο Νοσηλευτικής.

Σήμερα, είναι 95 χρονών και μας διδάσκει ότι τελικά... ποτέ δεν είναι αργά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR πτυχιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark