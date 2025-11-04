Η κα Σουλτάνα στα 91 της χρόνια πήρε πτυχίο Νοσηλευτικής

Η κυρία Σουλτάνα Γκέσου αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: να φοιτήσει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να σπουδάσει νοσηλευτική στα 91 της χρόνια.

Περιγράφει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» πώς πήρε την απόφαση να πάει Γυμνάσιο, Λύκειο και να πάρει πτυχίο Νοσηλευτικής.

Σήμερα, είναι 95 χρονών και μας διδάσκει ότι τελικά... ποτέ δεν είναι αργά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.