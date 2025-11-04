Κρις Μάρτιν-Σόφι Τέρνερ: Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ

Ο Κρις Μάρτιν (Chris Martin) των Coldplay και η Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) λέγεται ότι έχουν «μεγάλη χημεία» μετά από «μερικά ραντεβού» στο Λονδίνο. Ο 48χρονος τραγουδιστής χώρισε από την 35χρονη Ντακότα Τζόνσον τον Ιούνιο, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης και αρραβώνα.

Εν τω μεταξύ, η 29χρονη σταρ του «Game of Thrones» χώρισε με τον 31χρονο αριστοκράτη Πέρεγκριν Πίρσον (πρώην της Μαρίας Ολυμπίας) στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης. Πηγές από το περιβάλλον τους λένε ότι ο Κρις και η Σόφι έχουν «χημεία» μεταξύ τους, «μετά από ένα μυστικό ραντεβού που είχαν τον περασμένο μήνα», όπως γράφουν τα διεθνή μέσα.

Chris Martin, 48, and Sophie Turner, 29, have reportedly gone on multiple dates: ‘There’s a definite spark’ https://t.co/A3HZ36zcwF pic.twitter.com/qFhbzheTIh — Page Six (@PageSix) November 4, 2025

Μια πηγή δήλωσε στο US Weekly: «Έχουν βγει μερικές φορές στο Λονδίνο. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά έχουν μεγάλη χημεία και υπάρχει σίγουρα μια ‘’σπίθα’’ μεταξύ τους. Η Σόφι πάντα θαύμαζε τον Κρις και ήταν μεγάλη θαυμάστρια τόσο του ίδιου όσο και της μουσικής του πολύ πριν γνωριστούν». Ο ίδιος άνθρωπος πρόσθεσε: «Έχει πει ακόμη και χαριτολογώντας ότι ήταν λίγο ερωτευμένη μαζί του, οπότε είναι αστείο και σουρεαλιστικό το γεγονός ότι τελικά συνδέθηκαν ρομαντικά στην πραγματική ζωή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσημη ηθοποιός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι είναι ανύπαντρη μητέρα. Η Σόφι Τέρνερ είχε πει ότι ήταν «αγώνας» να μεγαλώσει τις δύο κόρες της -τη Willa και τη Delphine- τις οποίες μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Joe Jonas, μετά το διαζύγιο του ζευγαριού.

Είναι αλήθεια ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής των Jonas Brothers, σόκαραν τους θαυμαστές τους όταν ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν διαζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2023. Αμέσως, το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» από εικασίες σχετικά με το τι είχε πάει στραβά. Η διάσημη ηθοποιός είχε κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών» των ΜΜΕ γύρω από τον χωρισμό της και παραδέχτηκε ότι πάλεψε πάρα πολύ με τις «ενοχές της μητέρας», ενώ περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως τη χειρότερη της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

