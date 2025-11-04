Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε… «Σερ» - Έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο (video)

Είκοσι πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά και αμέτρητα γκολ. Όσον αφορά στα επιτεύγματα, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα, αλλά σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε το μοναδικό μετάλλιο που του ξέφυγε κατά τη διάρκεια της 21χρονης καριέρας του.

Ντυμένος με ένα κοστούμι που είχε σχεδιάσει ειδικά για την περίσταση η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, ο πρώην ποδοσφαιριστής έλαβε τον τίτλο του ιππότη για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία από τον βασιλιά Κάρολο.

Όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η ποδοσφαιρική ομάδα πραγματοποίησε μια άνευρη εμφάνιση και έφερε ισοπαλία.

David Beckham has been knighted by the King, watched by his wife Victoria and his parents, at Windsor Castle.



Arise Sir David.



Posh Spice officially becomes Lady Beckham.



What a journey for the family. pic.twitter.com/thxtO40PAB — It's a lawyer's life (@itsalawyerslife) November 4, 2025

Παρόλο που η 18λεπτη εμφάνισή του δεν σχολιάστηκε αρνητικά από τον Τύπο της εποχής, δεν έδωσε πολλές ενδείξεις για τη θρυλική καριέρα που θα ακολουθούσε. Ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, το κάποτε ταπεινό αγόρι από το Λονδίνο, έχει γίνει πλέον ένα αθλητικό είδωλο. Μια διαχρονική φιγούρα της οποίας η δημοτικότητα και η παρουσία στα μέσα ενημέρωσης παραμένουν αξιοσημείωτα σταθερές εδώ και δεκαετίες.

"Its a huge honour"



Sir David Beckham speaks to Sky's Katie Spencer on what it was like being knighted at Windsor Castle https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wHsH537lC0 — Sky News (@SkyNews) November 4, 2025

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιρικός θρύλος. Είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα που έχει καταφέρει να χτίσει έναν μύθο γύρω από το όνομά του. Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την εικόνα τους σε εμπορικό φαινόμενο όπως ο Μπέκαμ. Με iconic εμφανίσεις, μεγάλα διαφημιστικά συμβόλαια και ακαταμάχητο personal style, καθιερώθηκε ως «fashion icon». Είτε με ένα αψεγάδιαστο κοστούμι στο κόκκινο χαλί είτε με casual streetwear, ο Μπέκαμ ξέρει να καθορίζει τάσεις.

Sir David Beckham 🖤

At Last

Windsor Castle with the family.

They’re so proud. pic.twitter.com/MCyAuz3DIf — The Press Office Of HRH Riley Dog 🦖 (@Rileydo73362981) November 4, 2025

Η δυναμική σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκαμ αποτελεί μια από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή οικογένεια, με τα παιδιά τους να μεγαλώνουν υπό τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με αξίες που οι δύο γονείς φροντίζουν να καλλιεργούν. Παρά τη λάμψη γύρω τους, ο Μπέκαμ συχνά δηλώνει ότι ο ρόλος του πατέρα είναι από τους σημαντικότερους στη ζωή του.

Ladies & Gentlemen, Sir David Beckham! Sir David bowed before the King while being recognised for his services across sport and charity this morning



Sir David's wife Lady Victoria and his parents Ted and Sandra, were present as the legendary former footballer received the… pic.twitter.com/qF9j5QGMTw — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) November 4, 2025

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με την οικογένειά του

