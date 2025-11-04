Λογαριασμός
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε… «Σερ» - Έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο (video)

Ντυμένος με ένα κοστούμι που είχε σχεδιάσει ειδικά για την περίσταση η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, ο πρώην ποδοσφαιριστής έλαβε τον τίτλο του ιππότη για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία

Είκοσι πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά και αμέτρητα γκολ. Όσον αφορά στα επιτεύγματα, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα, αλλά σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε το μοναδικό μετάλλιο που του ξέφυγε κατά τη διάρκεια της 21χρονης καριέρας του. 

Ντυμένος με ένα κοστούμι που είχε σχεδιάσει ειδικά για την περίσταση η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, ο πρώην ποδοσφαιριστής έλαβε τον τίτλο του ιππότη για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία από τον βασιλιά Κάρολο

Όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η ποδοσφαιρική ομάδα πραγματοποίησε μια άνευρη εμφάνιση και έφερε ισοπαλία.

Παρόλο που η 18λεπτη εμφάνισή του δεν σχολιάστηκε αρνητικά από τον Τύπο της εποχής, δεν έδωσε πολλές ενδείξεις για τη θρυλική καριέρα που θα ακολουθούσε. Ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, το κάποτε ταπεινό αγόρι από το Λονδίνο, έχει γίνει πλέον ένα αθλητικό είδωλο. Μια διαχρονική φιγούρα της οποίας η δημοτικότητα και η παρουσία στα μέσα ενημέρωσης παραμένουν αξιοσημείωτα σταθερές εδώ και δεκαετίες.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιρικός θρύλος. Είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα που έχει καταφέρει να χτίσει έναν μύθο γύρω από το όνομά του. Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την εικόνα τους σε εμπορικό φαινόμενο όπως ο Μπέκαμ. Με iconic εμφανίσεις, μεγάλα διαφημιστικά συμβόλαια και ακαταμάχητο personal style, καθιερώθηκε ως «fashion icon». Είτε με ένα αψεγάδιαστο κοστούμι στο κόκκινο χαλί είτε με casual streetwear, ο Μπέκαμ ξέρει να καθορίζει τάσεις.

Η δυναμική σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκαμ αποτελεί μια από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή οικογένεια, με τα παιδιά τους να μεγαλώνουν υπό τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με αξίες που οι δύο γονείς φροντίζουν να καλλιεργούν. Παρά τη λάμψη γύρω τους, ο Μπέκαμ συχνά δηλώνει ότι ο ρόλος του πατέρα είναι από τους σημαντικότερους στη ζωή του.

