Η Hailey Bieber μόλις φόρεσε ένα μίνι φόρεμα φτιαγμένο με πάνω από 100 ανοξείδωτα λουράκια ρολογιών

Έχεις ώρα; Όχι για μένα, για την Hailey Bieber ρωτάω. Γιατί, όπως φαίνεται, δεν έχει καν ιδέα τι ώρα είναι... μιας και το φόρεμά της είναι φτιαγμένο από εκατοντάδες λουράκια ρολογιών. Όχι καν ρολόγια. Μόνο τα λουράκια!

ΟΚ, τεχνικά φοράει ένα "ρολόι", αλλά αμφιβάλλω αν λειτουργεί. Ποιος χρειάζεται να ξέρει την ώρα όταν δείχνει τόσο εντυπωσιακή και βρίσκεται στο Μαϊάμι;

Το φόρεμα-ρολόι της Hailey Bieber

Την Πέμπτη 1 Μαΐου, η Hailey εμφανίστηκε στη Φλόριντα για να γιορτάσει τo beauty brand της, Rhode, και φυσικά να φορέσει iconic outfits. Το πρώτο της look ήταν ένα φόρεμα από τη φθινοπωρινή συλλογή 2025 της Marine Serre, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα ασημί λουράκια ρολογιών.

Η Serre, που είναι σχεδόν συνομήλικη με την Hailey, είναι μια Γαλλίδα σχεδιάστρια γνωστή στον χώρο της βιώσιμης μόδας για τη δημιουργικότητα και την αγάπη της για ανακυκλώσιμα υλικά. Το συγκεκριμένο μίνι φόρεμα χρησιμοποιεί περίπου 150 ανοξείδωτα λουράκια, ραμμένα μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα φουτουριστικό, λαμπερό αποτέλεσμα που κυριολεκτικά μαγνητίζει τα βλέμματα.

Την εμφάνιση επιμελήθηκε ο στιλίστας Andrew Mukamal. Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Hailey άλλαξε σε ένα εξίσου εντυπωσιακό μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ από τη συλλογή Φθινόπωρο 2004 των Dolce & Gabbana.



“Ξέρετε που στη Φλόριντα πάντα συμβαίνει κάτι περίεργο; Η Hailey μοιάζει να ταξιδεύει στο χρόνο μέσω της γκαρνταρόμπας της στο Μαϊάμι,” έγραψε η fashion historian και stylist Kim Russell στο Instagram. “Από Marine Serre φθινόπωρο 2025 σε Dolce 2004… δεν σταματάει με τίποτα!”

Τα Naked Heels της Hailey

Στην πρώτη της εμφάνιση, η Hailey συνδύασε το φόρεμα-ρολόι με ασημί strappy γόβες. Όταν άλλαξε outfit, επέστρεψε στα αγαπημένα της naked heels, που είδαμε και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Την τελευταία φορά, τα είχε φορέσει με ένα baby blue φόρεμα Gucci του 1998, το ίδιο σχέδιο που είχε φορέσει και η Anna Wintour, πίσω... στον χρόνο.

Τι άλλο μας ετοιμάζεις Hailey; Είμαστε σε αναμονή... και ναι, σε "παρακολουθούμε"!





