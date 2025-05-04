Πριν 8 χρόνια, η Rihanna προέβλεψε την τάση του "Blush Blindness" στο Met Gala

Όταν η Rihanna περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala τον Μάιο του 2017, υπήρχαν τόσα πολλά που δεν γνωρίζαμε τότε. Δεν ξέραμε ότι το εμβληματικό άλμπουμ της Anti του 2016 θα ήταν το τελευταίο που θα μας έδινε για πάνω από μια δεκαετία. Δεν ξέραμε ότι σύντομα θα έμπαινε στην μητρική της εποχή (ως μητέρα του RZA και του Riot, όχι μεταφορική μητέρα για εμάς) και οι δημόσιες εμφανίσεις της θα γίνονταν όλο και πιο σπάνιες. Και δεν ξέραμε ότι το μακιγιάζ της εκείνη τη βραδιά θα προφήτευε την τρέχουσα τάση του "blush blindness" που έχει κατακτήσει τον κόσμο της ομορφιάς.

Το θέμα του Met Gala του 2017 ήταν "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between", που γιόρταζε την ενδιάμεση φύση της μόδας. Η Rihanna έκλεψε την παράσταση με μια εξαιρετική δημιουργία του Comme des Garçons και ψηλές, λουστρίνι γόβες. Η εμφάνιση της έγινε αμέσως εικονική και μια από τις πιο αξέχαστες της βραδιάς , αλλά ήταν το μακιγιάζ της εκείνη τη βραδιά που πέρασε στην ιστορία της ομορφιάς.

Το ρουζ της Rihanna

Ορισμένα αστέρια επιλέγουν πιο απλά στυλ μακιγιάζ στο Met Gala για να αφήσουν τα εντυπωσιακά φορέματα να κλέψουν την παράσταση. Αλλά πότε η Rihanna ακολούθησε το πλήθος; Η επιχειρηματίας και δημιουργός επιτυχιών είναι γνωστή για το ότι συνδυάζει εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις και στο μακιγιάζ και στη μόδα, ειδικά στο Met.

Αντί να αφήσει το δημιουργικό φόρεμά της να κλέψει όλη την προσοχή, η Rihanna συνδύασε τους ροζ-κόκκινους τόνους του φορέματος με έντονο ρουζ σε strawberry-μωβ απόχρωση. Η makeup artist της, Lora Arellano, ιδρύτρια της Melt Cosmetics, εμπνεύστηκε από την τεχνική του ’70s “draping”, που προσφέρει μια έντονη, υπερβολική απόχρωση, φτιαγμένη για πάρτι.

Προφήτης του Blush Blindness

Αν περιέγραφες το στυλ μακιγιάζ του 2024-2025, μπορεί να περιλάμβανε butter skin, γυαλιστερά χείλη και έντονο, υπερβολικό ρουζ. Και ακριβώς αυτό φορούσε η Rihanna στο Met Gala του 2017.

Ως το ξεκίνημα της εποχής του γυαλιστερού, δροσερού μακιγιάζ, το φούξια ρουζ της εκείνη τη βραδιά είχε μια γυαλιστερή λάμψη που έμοιαζε σχεδόν με υγρό, καθώς απλωνόταν από τα μάγουλα και έφτανε στους κροτάφους.

Το 2025, αυτό το μακιγιάζ θα το αποκαλούσαμε μέρος του κινήματος "blush blindness" και θα το αποδώσουμε σε διάσημους όπως η Sabrina Carpenter. Σκεφτείτε το μακιγιάζ της Rihanna στο κόκκινο χαλί του 2017 ως περαιτέρω απόδειξη ότι η super star είναι μια πρωτοπόρος της μόδας.

Με τον A$AP Rocky να είναι πρόεδρος του Met Gala του 2025, οι πιθανότητες είναι μεγάλες να μας χαρίσει η Rihanna μια εμφάνιση τη πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Ευχόμαστε να συμβεί!

