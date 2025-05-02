Η Christina Aguilera ξεσήκωσε το Instagram με στρινγκ πάνω από παντελόνι και διάφανο φόρεμα

Η Christina Aguilera ήταν εκείνη που, στις αρχές των 2000s, έκανε το “Dirrty” μόδα με την iconic εποχή του Stripped. Τότε που οι περισσότερες τάσεις έκλειναν το μάτι στο punk-rock και το layering (θυμάσαι τα φορέματα πάνω από τζιν και τα trucker καπέλα;), εκείνη το γύρισε αλλιώς, και εμφανίστηκε με chaps και αποκαλυπτικά τοπ. Και δεν σταμάτησε ποτέ. Το απέδειξε ξανά με μια σειρά πιο-δεν-γίνεται φωτογραφιών για το εξώφυλλο του Carcy Magazine.

Στις 29 Απριλίου, η Xtina ανέβασε ένα reel στο Instagram, δείχνοντας πλάνα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης. Οι εμφανίσεις της; Σέξι, αποκαλυπτικές και γεμάτες vibes από το ένδοξο παρελθόν της, με ένα στρινγκ φορεμένο με τρόπο που κανείς δεν περίμενε.

Το στρινγκ πάνω από το παντελόνι

Την εποχή των 00s, ήταν πολύ της μόδας να φοράς φορεματάκια ή φούστες πάνω από το τζιν. Η Aguilera πήρε αυτή την ιδέα και την… έκανε Xtina-style.

Φόρεσε ένα χαμηλοκάβαλο, εφαρμοστό μαύρο παντελόνι και από πάνω ένα λευκό, μεταξένιο στρινγκ, δεμένο με μια ζώνη-κορδόνι. Το τοπ της; Ένα σκισμένο αμάνικο μπλουζάκι, λίγο cropped, με ελαφρώς διάφανη υφή που άφηνε να φανεί το μαύρο σουτιέν από μέσα.

Ήταν μια δήλωση μόδας, ένα δυνατό comeback και μια ωδή στο “δεν με νοιάζει τι θα πεις”.

Το διάφανο φόρεμα

Δεν σταμάτησε εκεί. Σε άλλη εμφάνιση της φωτογράφισης, η Christina φόρεσε ένα εντελώς διάφανο, μικρό μαύρο φόρεμα από τούλι με πουά σχέδιο. Από μέσα διακρινόταν ξεκάθαρα το σετ εσωρούχων της, μαύρη δαντέλα.

Το φόρεμα ήταν ανοιχτό στην πλάτη και είχε μια δαντελένια λεπτομέρεια στο τελείωμα, σαν μικρή κάπα, θυμίζοντας απόλυτα την τάση του “lingerie as outerwear”. Το ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι μαύρες λουστρίνι γόβες. Κλασικό Xtina με μία δόση boudoir αισθητικής.

Το look με το κορσέ

Και κάπου εκεί, ήρθε και η πιο couture στιγμή της φωτογράφισης, τόσο δυνατή, που η ίδια... έβγαλε τη περούκα της σε μια λήψη (κυριολεκτικά!).

Φορούσε έναν κορσέ μαύρο, στενό, πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με μακριά μανίκια και κουμπωμένο μέχρι πάνω. Το look έκλεινε με μια μαύρη κλασική γραβάτα – ένας τέλειος συνδυασμός αυστηρού officewear με μία haute couture πινελιά.

Το look ολοκλήρωνε ένα ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι με καμπάνα και μία εντυπωσιακή ζώνη με χρυσή αγκράφα.

Να πώς κάνεις το γραφείο… πασαρέλα. Ή, αν είσαι η Xtina, το κάνεις όπως μόνο εσύ ξέρεις: με attitude, αυτοπεποίθηση και απόλυτη θηλυκότητα.

