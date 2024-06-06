Pharrell Williams: Σχεδίασε σειρά κοσμημάτων με πηγή έμπνευσης τον Ποσειδώνα

Ο Pharrell Williams έκανε το ντεμπούτο του ως διευθυντής δημιουργικού της ανδρικής σειράς Louis Vuitton. Ο Αμερικανός ράπερ, μουσικός που συμμετείχε σε μια σειρά από ποπ επιτυχίες ως μέλος της ομάδας παραγωγής Neptunes, ως τραγουδοποιός και ως σόλο ερμηνευτής συνεργάστηκε τώρα με ένα άλλο brand του LVMH, το Tiffany and Co, για να λανσάρει νέα συλλογή κοσμημάτων.

Με τον τίτλο «Tiffany Titan», η σειρά περιλαμβάνει περιδέραια, σκουλαρίκια, βραχιόλια και δαχτυλίδια, όλα εμπνευσμένα από την τρίαινα που κρατούσε ο Ποσειδώνας στην ελληνική μυθολογία. Ανάμεσα στις 19 δημιουργίες οι επτά είναι σχέδια από τιτάνιο ενώ οι δώδεκα είναι από κίτρινο χρυσό.

«Εμπνέομαι πολύ από το νερό και ο τίτλος της συλλογής «Titan» αντλεί έμπνευση από τον Ποσειδώνα, κυβερνήτη της θάλασσας, Βασιλιά της Ατλαντίδας. «Ατλαντίδα» είναι επίσης η κοινότητα στην οποία μεγάλωσα στη Βιρτζίνια Μπιτς. Η λεπτομέρεια σε όλα τα κοσμήματα είναι πολύ σκόπιμη, η χρήση μαύρου τιτανίου… είναι μια φυσική εκδήλωση της ομορφιάς στο μαύρο» ανέφερε.

«Βρίσκω έμπνευση σε πράγματα που δεν υπάρχουν, και αν υπάρχουν, τα χρησιμοποιώ με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο» σημείωσε ο σχεδιαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

