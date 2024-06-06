Για σχεδόν 30 χρόνια συνεργαζόταν με τον διάσημο Οίκο Μόδας Chanel η εδώ και 5 χρόνια καλλιτεχνική Διευθύντρια Virginie Viard.

Τα περισσότερα από αυτά υπήρξε η πιο στενή συνεργάτης τους θρυλικού Karl Lagerfeld, ο οποίος ήταν δημιουργικός διευθυντής της Chanel για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μέχρι τον θάνατό του το 2019.

Και όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, ήταν σχεδόν για όλους απόλυτα φυσικό πως η Virginie Viard -το δεξί του χέρι- θα αναλάμβανε τον ρόλο αυτό, όπως και έγινε.

Και πετυχημένα αν σκεφτεί κανείς πως κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Chanel ανέφερε ιστορικές αυξήσεις στις πωλήσεις που είδαν το 2023 έσοδα 19,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με ένα εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης 75% από το 2018.

Όμως παράλληλα τα τελευταία χρόνια ο διάσημος οίκος μόδας είχε υποστεί και σκληρή κριτική ειδικά στα διαδίκτυο για τη σχέση τιμής και ποιότητας, που τουλάχιστον σε δημιουργούς αυτού του βεληνεκούς η ποιότητα θα έπρεπε να είναι πάντα αδιαμφισβήτητη.

Και μάλλον τελικά, αν και δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι της διακοπής της συνεργασίας και κανείς δεν γνωρίζει να ήταν παραίτηση ή απομάκρυνση, ίσως και αυτό να έπαιξε τον ρόλο του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας λιτή:

«Η Chanel επιβεβαιώνει την αποχώρηση της Virginie Viard μετά από μια πλούσια συνεργασία πέντε ετών ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια συλλογών Μόδας, κατά την οποία μπόρεσε να ανανεώσει τους κωδικούς του Οίκου σεβόμενη τη δημιουργική κληρονομιά της Chanel και τα σχεδόν τριάντα χρόνια συνεργασίας μέσα στον Οίκο»

Το ποιος ή ποια θα την αντικαταστήσει θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα



