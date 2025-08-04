Η επιστροφή του Κέβιν Σπέισι: Θα τραγουδήσει με μεγάλη ορχήστρα σε θέρετρο της Κύπρου (video)

Ο Κέβιν Σπέισι θα τραγουδήσει με μεγάλη ορχήστρα σε ένα θέρετρο της Κύπρου, σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να επιστρέψει στη βιομηχανία του θεάματος. Ο 66χρονος ηθοποιός, που έχει πέσει σε δυσμένεια στο Χόλιγουντ, θα εμφανιστεί για μία βραδιά στο Parklane Luxury Collection Resort, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Τα εισιτήρια για την παράσταση «Songs & Stories» κοστίζουν από 220 λίρες, ενώ το VIP πακέτο κοστίζει 1.100 λίρες και περιλαμβάνει 30λεπτη συνάντηση με τον καλλιτέχνη, φωτογραφία, μπουκάλι σαμπάνια και πιατέλα με φρούτα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα συνοδεύεται από μια τζαζ μπάντα και θα διηγείται ιστορίες από την καριέρα του στον χώρο του θεάματος, ανάμεσα στα τραγούδια που θα ερμηνεύει.

The start of the comeback? Outcast Hollywood star Kevin Spacey launches ambitious bid to claw back showbiz career... by singing in a big band at a Cyprus resort https://t.co/nlu7KrWksf — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2025

Οι διοργανωτές δήλωσαν: «Με την κομψότητα του Σινάτρα, το χιούμορ του Ντιν Μάρτιν και μια καριέρα που περιλαμβάνει δεκαετίες αξέχαστων παραστάσεων, ο Σπέισι προσφέρει μια φωνή και μια παρουσία που είναι -απλά- ασύγκριτες. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία. Δεν είναι απλώς μια βραδιά με ιστορίες. Είναι η επιστροφή ενός καλλιτέχνη με την ευρύτερη έννοια του όρου για μία μόνο βραδιά στον πιο αριστοκρατικό χώρο της Λεμεσού».

Η εκδήλωση διάρκειας 90 λεπτών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου και οι καλεσμένοι καλούνται να φορέσουν «κοκτέιλ ενδυμασία».

Ο Σπέισι ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο Χόλιγουντ όταν διατυπώθηκαν για πρώτη φορά ισχυρισμοί για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2017, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα streaming, Netflix, να τον απομακρύνει από την εξαιρετικά πετυχημένη σειρά «House of Cards», όπου ο ηθοποιός υποδυόταν των δολοπλόκο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως διάσημοι συνάδελφοί του, όπως οι Σάρον Στόουν, Στίβεν Φράι και Λίαμ Νίσον έχουν μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη επιστροφής του στο Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδιοφυΐα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.