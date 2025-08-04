Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Η πρώτη Πανσέληνος του Αυγούστου φέρνει εξελίξεις…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο φετινός Αύγουστος σας βρίσκει σε μια περίοδο ανάρρωσης, κατά την οποία, αργά αλλά σταθερά, θα ξαναβρίσκετε το χαμένο σας θάρρος. Ήδη αρχίζουν καλύτερες προοπτικές για τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και μια ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα δεν θα έπρεπε να πάει χαμένη. Aξιοποιήστε τις δυνατότητες, βασιστείτε στα ταλέντα σας και δώστε στον εαυτό σας τις ικανοποιήσεις που δικαιούται. Μην ξεχνάτε όμως και εκείνους που σας βοήθησαν, ή σας συμπαραστάθηκαν στους δύσκολους καιρούς. Στον οικονομικό τομέα φροντίστε να είστε πολύ συντηρητικοί.

Ταύρος

Από τον Αύγουστο αρχίζει, βασικά, μια καλύτερη περίοδος για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προωθήστε ένα νέο ξεκίνημα με στόχο την ανανέωση. Οι περισσότεροι θα αναγκαστείτε να ξεβολευτείτε από ότι ξέρατε μέχρι τώρα, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ναι, ήρθε η ώρα να διαμορφώσετε νέες αξίες ζωής. Η Πανσέληνος στις 9 φέρνει κάποιες εντάσεις. Καλύτερα να αδιαφορήσετε στις συνεχείς προκλήσεις των άλλων ακόμα και αν σας προκαλέσουν.

Δίδυμοι

Με την είσοδο του φετινού Αυγούστου, πολλά αρχίζουν να διορθώνονται τόσο στον οικονομικό όσο και στον αισθηματικό τομέα. Η Πανσέληνος στις 9 του μήνα ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζει τους στόχους και τα όνειρά σας που συναντούν κάποιες αντιρρήσεις προς το παρόν. Μη σπαταλάτε την ενεργητικότητά σας και μην αναλώνεστε σε διαμάχες. Όσοι έχετε ξεκαθαρίσει το τοπίο των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων σας είναι καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τον τρόπο υλοποίησης των σχεδίων σας. Λίγη ανάπαυλα αυτόν τον μήνα θα ευνοήσει τον ψυχισμό σας.

Καρκίνος

Ο Αύγουστος είναι καλύτερος μήνας τόσο για τις διακοπές όσο και για τις επιδιώξεις σας. Διατηρήστε την ψυχραιμία και τον ρεαλισμό σας, αν υπάρξουν κάποιες εντάσεις στον επαγγελματικό τομέα κάτω από την επίδραση της Πανσελήνου που πραγματοποιείται στις 9 του μήνα. Μη βιαστείτε να καταλήξετε σε συμφωνίες προτού σιγουρευτείτε ότι υπάρχει όφελος για σας. Ελέγξτε το παρασκήνιο σε κάποιες σημαντικές σας σχέσεις καθώς είναι ο πιο ευάλωτος τομέας αυτήν την περίοδο. Ταξίδια και μετακινήσεις είναι πολύ ωφέλιμες για εσάς.

Λέων

Με την είσοδο του Αυγούστου, μήνας γενεθλίων σας, η κατάσταση αλλάζει προς το καλύτερο. Η Πανσέληνος που σχηματίζεται στις 9 του μήνα στον άξονά σας με τον Υδροχόο επηρεάζει τον τομέα της δημιουργικότητας και κάτι τέτοιο ενισχύει ένα νέο πνεύμα δράσης, το οποίο υποδεικνύει ότι τα πάντα καλλιεργούνται με τη βοήθεια της πιο σωστής και δημοκρατικής επικοινωνίας με το περιβάλλον. Νέοι άνθρωποι προβάλουν στη ζωή σας και νέα ενδιαφέροντα γεμίζουν ευχάριστα τον χρόνο σας.

Παρθένος

Τον μήνα αυτό οι δυνάμεις σας θα σας χρειαστούν, καθώς οικονομικά, επαγγελματικά και οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν έντονη δραστηριότητα. Αξιολογήστε τις καταστάσεις που διαμορφώνονται γύρω σας και δώστε τις σωστές προτεραιότητες ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Πολύ πιθανό είναι επίσης, να είστε συναισθηματικά ευάλωτοι και να έχετε χαμηλές αντιστάσεις, καθώς η Πανσέληνος που σχηματίζεται στις 9 του μήνα σας επηρεάζει ψυχολογικά.

Ζυγός

Να θυμάστε ότι ο Αύγουστος θα τακτοποιήσει ότι έμεινε στη θέση του. Προτού κρίνετε παρορμητικά τα πράγματα, ξεκαθαρίστε πρώτα τις ανάγκες και τη θέση σας, τώρα που συνειδητοποιείτε πόσο έχετε αλλάξει. Επωφεληθείτε από συμπτώσεις, ευκαιρίες και συνεργασίες, έστω και αν οι περισσότεροι που απασχολούνται στο σύστημα της εργασίας σας βρίσκονται σε διακοπές. Οι φιλίες που έχουν ήδη δείξει τις αδυναμίες τους, με την Πανσέληνο στις 9 του μήνα θα δημιουργήσουν κάποιες εντάσεις, που μπορεί και να ξεπεράσουν τα όρια αντοχής.

Σκορπιός

Με την είσοδο του Αυγούστου, αρχίστε να τακτοποιείτε τη ζωή σας αποφεύγοντας αντιθέσεις που θα σας οδηγήσουν σε καινούρια αδιέξοδα. Έντονες επίσης οι επιδράσεις της Πανσελήνου που σχηματίζεται στις 9 του μήνα και εσείς καλείστε να πάρετε γενναίες αποφάσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές φροντίστε να ανανεωθείτε και να απολαύσετε. Όσοι θέλετε να ξεκουραστείτε επιλέξτε την κατάλληλη μικρή παρέα και το κατάλληλο μέρος. Αποφύγετε τα ριψοκίνδυνα σπορ αν δεν είστε καλά εκπαιδευμένοι.

Τοξότης

Ο Αύγουστος, σταδιακά, είναι καλύτερος μήνας για κάθε τομέα της ζωής σας. Εκείνο μόνο που πρέπει να αποφύγετε κάτω από τη φόρτιση που δημιουργεί η Πανσέληνος στις 9 του μήνα, είναι να αυξήσετε τις δαπάνες και τις οικονομικές σας ανάγκες ή να παρασυρθείτε από έξοδα που δεν είναι τόσο αναγκαία όσο εσείς νομίζετε. Επίσης δώστε προτεραιότητα στις δικές σας επιθυμίες καθώς η φροντίδα των άλλων κρύβει παγίδες που θα σας κοστίσουν σε χρόνο και διάθεση. Κάποιοι προετοιμάζεστε για επαγγελματικές εξελίξεις τον επόμενο μήνα.

Αιγόκερως

Ο μήνας αυτός θα είναι καλύτερος και θα σας επιτρέψει να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας και τους άλλους. Μην πιέζετε πάντως τις καταστάσεις και βάλτε μια καλύτερη τάξη στα τρέχοντα ενδιαφέροντά σας. Πολλοί άνθρωποι σας εκνευρίζουν κατά την Πανσέληνο με τη στάση τους, μη βιαστείτε, όμως, να απαντήσετε, να ενδώσετε. Κάποιοι προσπαθούν να σας πλησιάσουν και να σας εντυπωσιάσουν με απώτερο όφελος τη σιγουριά που αποπνέετε. Κάποιοι δικοί σας θα βασιστούν στα ενθαρρυντικά σας λόγια.

Υδροχόος

Τον μήνα αυτό πολλά αρχίζουν να δείχνουν βελτίωση τόσο στην υγεία όσο και στην εργασία σας. Αναλαμβάνετε καθήκοντα τα οποία ίσως δεν μπορείτε να προβλέψετε, οφείλετε, όμως, να αντεπεξέλθετε σε αυτά. Η Πανσέληνος στις 9 του μήνα στο ζώδιό σας τονίζει τα θετικά σας στοιχεία, βοηθά στην επιβεβαίωσή σας, διευκολύνει συναισθηματικές καταστάσεις και, κυρίως, σας βοηθά να νιώσετε ασφαλείς και χρήσιμοι. Αισθηματικά μην παίρνετε τοις μετρητοίς τα λόγια του συντρόφου σας, ενώ στο γάμο, θα πρέπει να κάνετε κάποιες παραχωρήσεις καλής θέλησης.

Ιχθύς

Οι ψυχικές μεταπτώσεις, αλλά και οι πειρασμοί που υπάρχουν γύρω σας με την είσοδο του Αυγούστου, θα σας υποχρεώσουν να δώσετε μια υπόσχεση πειθαρχίας ως προς τον εαυτό σας. Η Πανσέληνος στις 9 του μήνα έρχεται να σας υποδείξει τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής σας που χωλαίνουν, ώστε να αποφασίσετε μια εξυγίανση σε τομείς που έχετε διαπιστώσει ελλείψεις. Το περιβάλλον δεν μπορεί να βοηθήσει τον ψυχισμό σας και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ξεφύγετε από την επιρροή του, επιλέγοντας τόπο και τρόπο διακοπών.

Πηγή: skai.gr

