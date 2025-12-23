Στο στόχαστρο αγωγής ο Κέβιν Κόστνερ: Διαμάχη 400.000 δολαρίων για ενοικίαση κοστουμιών

Η εταιρεία Western Costume Leasing Company, που παρείχε κοστούμια για την ταινία «Horizon: An American Saga-Chapter 2», κατέθεσε αγωγή κατά του Κέβιν Κόστνερ και των παραγωγών, διεκδικώντας περισσότερα από 400.000 δολάρια για παραβίαση συμβολαίου.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, οι εναγόμενοι είχαν συμφωνήσει την ενοικίαση «πολύτιμων κοστουμιών» για τις ανάγκες της παραγωγής, χωρίς, ωστόσο, να καταβάλουν έγκαιρα τις οφειλές τους.

Kevin Costner, Producers Sued for More Than $400,000 Over 'Horizon 2' Costume Rental Fees https://t.co/AJHgFArpbZ — People (@people) December 23, 2025

Το ανεξόφλητο ποσό για τις ενοικιάσεις ανέρχεται σε 134.256,82 δολάρια, ενώ -όπως αναφέρεται στο δικόγραφο- οι παραγωγοί δεν αμφισβητούν ούτε την παραλαβή ούτε την ποιότητα των κοστουμιών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κανονικά στην ταινία.

Οι οικονομικές απαιτήσεις της αγωγής

Η Western Costume Leasing Company ζητά συνολικά πάνω από 350.000 δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει: 134.256,82 δολάρια για απλήρωτες ενοικιάσεις, 150.000 δολάρια για οικονομικές ζημίες, 200.000 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και 40.000 δολάρια σε τόκους. Επιπλέον, διεκδικούνται 100.000 δολάρια σε ποινικές αποζημιώσεις, καθώς και κάθε πρόσθετη αποζημίωση που θα κρίνει το δικαστήριο.

Προβλήματα και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Το «Horizon: An American Saga-Chapter 2» αποτελεί το δεύτερο μέρος της φιλόδοξης γουέστερν σειράς του Κέβιν Κόστνερ. Μετά την απογοητευτική πορεία του πρώτου μέρους στις αίθουσες, η κινηματογραφική κυκλοφορία του δεύτερου κεφαλαίου αναβλήθηκε, αν και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2025 και στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα.

Ο Κόστνερ έχει δηλώσει ότι επένδυσε τουλάχιστον 38 εκατ. δολάρια από προσωπικά του κεφάλαια για την ολοκλήρωση της σειράς, υπερασπιζόμενος δημόσια την επιλογή του να αναλάβει το οικονομικό ρίσκο.

Προηγούμενες νομικές διαμάχες

Η συγκεκριμένη αγωγή δεν είναι η μοναδική που συνδέεται με την παραγωγή του «Horizon». Τον Μάιο, η κασκαντέρ, Devyn LaBella, κατέθεσε αγωγή, κατηγορώντας τον Κόστνερ για σοβαρό περιστατικό σε σκηνή που -όπως ισχυρίζεται- πραγματοποιήθηκε χωρίς συναίνεση. Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.