Τα ζώδια σήμερα Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Ταύρος

Την διάθεση σας θα επηρεάσουν σήμερα θέματα σπιτιού και οικογενείας. Είστε αρκετά ευμετάβλητοι και θα προσαρμοστείτε ανάλογα με την συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Μην αποστασιοποιείστε συναισθηματικά, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση σε όσους σας αγαπούν ότι δεν τους νοιάζεστε.

Δίδυμοι

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Καρκίνος

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Λέων

Με την διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στην διευθέτηση ή την επίλυση τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.

Παρθένος

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Ζυγός

Η ανάγκη σας για επιτυχία και επιβράβευση θα τύχει ικανοποίησης σήμερα. Μην αμελείτε όμως να χαίρεστε όσα ήδη έχετε και σε καμία περίπτωση μην τα θεωρείτε δεδομένα στην ζωή σας. Μην αφήνετε τη ζήλια να χαλάσει τη σχέση σας. Αποφύγετε εντάσεις και λογομαχίες με τον σύντροφο σας. Οι ρίξεις μπορεί να είναι οριστικές…

Σκορπιός

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Τοξότης

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Φερθείτε του όμως με ευγένεια…

Αιγόκερως

Οι δεξιότητες και τα ταλέντα σας είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Είστε εξαιρετικά εύστροφοι και δημιουργικοί και μπορείτε να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον δρόμο σας. Κάποιο πρόσωπο της οικογένειας σας ίσως να χρειαστεί την στήριξη σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Θα πρέπει να είστε δίπλα του, ακόμη και αν χρειαστεί να αναβάλετε τα σχέδια σας…

Υδροχόος

Μπορείτε να πανηγυρίσετε με τις επιτυχίες που καταγράψατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε! Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας μπορείτε να απολαύσετε την ζωή! Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε.

Η μέρα προσφέρεται για χαλαρές φιλικές παρέες.

Ιχθείς

Η ελλιπής προετοιμασία σε ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να σας στοιχίσει! Η στήριξη των συναδέλφων ή συνεργατών όμως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο λάθους στον οικονομικό τομέα. Προσέχετε να μην παραπέσουν οι λογαριασμοί σας, μην κάνετε επενδύσεις, ξεχάστε τις πιστωτικές σας κάρτες και διπλοτσεκάρετε τα πάντα που έχουν σχέση με χρήματα.

Πηγή: skai.gr

