Η «ανυπόφορη» Χίλαρι Νταφ: Ποτέ δεν τσακώνομαι με τον σύζυγό μου…

Στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής κριτικής βρέθηκε η Χίλαρι Νταφ, μετά από δηλώσεις της για τον γάμο της με τον σύζυγό της, Μάθιου Κόμα. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι το ζευγάρι «κυριολεκτικά δεν τσακώνεται ποτέ», με μία και μοναδική εξαίρεση: έναν… ετήσιο, ιδιαίτερα έντονο καυγά.

Η 38χρονη σταρ έκανε τη δήλωση σε συνέντευξή της στο «Interview Magazine». «Όλοι με ρωτούν: “Πώς είναι να δουλεύεις με τον σύζυγό σου; Τσακώνεστε συχνά;” Και απαντώ: “Κυριολεκτικά δεν τσακωνόμαστε ποτέ”», είπε η Νταφ, για να συμπληρώσει λίγο αργότερα: «Εντάξει, αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια. Έχουμε έναν καυγά μία φορά τον χρόνο. Μάλιστα, πρόσφατα μου είπε: “Έχουμε καιρό να τσακωθούμε”. Και του απάντησα: “Είσαι έτοιμος;”».

Η αναφορά της σε έναν «σφοδρό» καυγά -κατά τον οποίο, όπως αποκάλυψε, πέταξε το κινητό του Κόμα στους θάμνους- ήταν αρκετή για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Στο X, χρήστες δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους: «Μην ρομαντικοποιείς την τοξικότητα, αηδιαστική κοπέλα, αντίο», έγραψε κάποιος. «Είναι λίγο τοξική, παιδιά», σχολίασε άλλος. «Είναι νωρίς ακόμα στον γάμο τους, μιλήστε μας σε δέκα χρόνια», αστειεύτηκε ένας χρήστης. «Βαρετή, ανυπόφορη γυναίκα», ήταν ένα από τα πιο σκληρά σχόλια.

Άλλοι πάλι αντιμετώπισαν το θέμα πιο χαλαρά: «Αν αυτό κρατά τη φλόγα ζωντανή, πέτα και άλλο ένα τηλέφωνο στους θάμνους», έγραψε ένας χρήστης με χιούμορ.

Η συζήτηση εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά από πρόσφατη συνέντευξη της Νταφ στο «Rolling Stone», όπου μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της ανασφάλειες. «Πάντα φοβάμαι ότι ο ‘’Ματ’’ θα με αφήσει για κάποια ‘’cool indie’’ τραγουδοποιό με την οποία συνεργάζεται», παραδέχτηκε. Η Χίλαρι Νταφ και ο Μάθιου Κόμα παντρεύτηκαν το 2019 και συχνά προβάλλονται ως ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz.

