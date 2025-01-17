Η ανάρτηση του Barack Obama μετά τις φήμες για κρίση στο γάμο με τη Michelle

Τέλος στο «όργιο φημών» για σοβαρή κρίση στον γάμο του με τη Μισέλ βάζει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, δημοσιεύοντας σήμερα μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, η οποία γιορτάζει 61 γενέθλια της, αποκαλώντας τη «αγάπη της ζωής του».

«Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά, στην ανάρτηση φωτογραφίας που τους έδειχνε να κρατιούνται χέρι-χέρι ενώ απολάμβαναν το δείπνο τους.

«Γεμίζεις κάθε δωμάτιο με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ και χάρη – και φαίνεσαι όμορφη όταν το κάνεις αυτό. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις περιπέτειες της ζωής μαζί σου. Σ' αγαπώ.».

Οι ψίθυροι των τελευταίων ημερών, ότι το ζευγάρι που είναι για περισσότερα από 30 χρόνια μαζί, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο γάμο του, έγιναν «δυνατές φωνές» αφού άρχισε να παρατηρείται ότι η Μισέλ απουσίαζε μυστηριωδώς από το πλευρό του συζύγου της τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δουλεύει πολύ»

Παρά τις δηλώσεις της Μισέλ Ομπάμα όταν εμφανίστηκε σε εκπομπή της φίλης της, της ηθοποιού και τραγουδίστριας Jennifer Hudson, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής ήταν πολύ πιο αντικειμενική όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα. «Τα πάει καλά, τα πάει καλά», είπε. «Ναι, ναι. Εξακολουθεί να δουλεύει πολύ σκληρά, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα κάνει πάντα».

Εκτός από το να προσθέσει ότι ήταν επικεντρωμένος στο τελευταίο του πρότζεκτ, το Κέντρο Ομπάμα -ένα μουσείο και μια βιβλιοθήκη στο Σικάγο- και ότι δυσκολεύτηκε να του αγοράσει χριστουγεννιάτικο δώρο, δεν είχε πολλά να πει για τον επί 30 και πλέον χρόνια σύζυγό της.

O «άτακτος» Μπαράκ Ομπάμα

Πολλά διεθνή μέσα έχουν γράψει κατά καιρούς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι «άτακτος», κυρίως με το γυναικείο φύλο. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, η Τζένιφερ Άνιστον αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσίως -ως «απολύτως αναληθείς»- τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση, κάνοντας τη Μισέλ να αισθανθεί «προδομένη».

Ωστόσο, το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί και υπήρξε συνέχεια. Οι οικοδεσπότες ενός δημοφιλούς podcast ανέφεραν ότι οι Ομπάμα ζούσαν χωριστές ζωές, ενώ εκείνος και η Άνιστον είχαν μια ολοκληρωμένη σχέση. «Τον έχω συναντήσει μια φορά. Γνωρίζω τη Μισέλ περισσότερο από αυτόν», ήταν η απάντηση της Τζένιφερ Άνιστον.

Σε μια βιογραφία του Ομπάμα το 2017 από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα, Ντέιβιντ Γκάροου, η Σίλα Μιγιόσι Τζάγκερ - μια πρώην φίλη που ο Μπαράκ έφτασε κοντά στο να παντρευτεί πριν γνωρίσει τη Μισέλ - αποκάλυψε ότι διατηρούσαν μια στενή, αν και περιστασιακή, σχέση μεταξύ 1991 και 1992, όταν εκείνος ήταν με τη Μισέλ για δύο χρόνια. «Πάντα ένιωθα άσχημα γι’ αυτό», είχε πει η ίδια στον συγγραφέα.

Στα τέλη του 2013, το «National Enquirer» ισχυρίστηκε ότι ο γάμος των Ομπάμα έλαβε «τέλος», αφού η Μισέλ ανακάλυψε ότι οι σωματοφύλακες της Μυστικής Υπηρεσίας του κάλυπταν την απιστία του. Υποστήριξαν ότι τσακώνονταν συνέχεια, αφού εκείνος πόζαρε για μια selfie με τη γοητευτική ξανθιά πρωθυπουργό της Δανίας, Helle Thorning-Schmidt, σε μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Νέλσον Μαντέλα.

