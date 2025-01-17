Η Δούκισσα Νομικού αποκάλυψε 7 «πιστεύω» της που δεν περίμενε ποτέ να αλλάξουν

Όταν είμαστε νεότεροι σε πολλά πράγματα είμαστε κάθετοι.

Είναι τα … «πιστεύω» μας. Αυτά που λέμε πως ποτέ δεν θα κάνουμε. Που πολλές φορές απορούμε πώς τα κάνουν άλλοι. Κι όμως μεγαλώνοντας όλα μπορεί να αλλάξουν. Οι συνθήκες, τα βιώματα ακόμα και η αλλαγή της οικογενειακής μας κατάστασης μπορεί να κλονίσει ή να αλλάξει ριζικά κάποια από αυτά.

Και η Δούκισσα Νομικού παραδέχτηκε πρόσφατα με ένα story πως 7 «πιστεύω» της άλλαξαν στην πορεία των χρόνων ενώ η ίδια πίστευε πως είναι ακλόνητα!

«7 πιστεύω μου που δεν περίμενα πως θα αλλάξουν

1. Το ξύπνημα στις 06:00 είναι φυσιολογικό. Όπως και το να κοιμάμαι από τις 09:30

2. Η απόλυτη πολυτέλεια μέσα στην ημέρα είναι ένας ήσυχος καφές (Δεν έπινα καφέ μέχρι πριν 3 χρόνια)

3. Τα σχέδια είναι για να αλλάζουν.

4. Το σώμα μου είναι δυνατότερο από όσο νόμιζα.

5. Η αξία του να λες «όχι» είναι απελευθερωτική.

6. Το παρόν έχει περισσότερη σημασία από το μέλλον.

7. Αν συνειδητοποιούσα μικρότερη πόσο λίγη σημασία έχει τι σκέφτονται οι άλλοι, δεν θα έμπαινα σε καλούπια.

Πηγή: skai.gr

