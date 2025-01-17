Αποστόλης Τότσικας: Τι κόλλημα έχει και τι μπορεί να τον κρατήσει ξύπνιο;

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα κολλήματά της και κάποιους ψυχαναγκασμούς. Απόλυτα φυσιολογικό και κατανοητό. Και όπως αποκάλυψε ο Αποστόλης Τότσικας και ο ίδιος δεν πάει πίσω.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day αποκάλυψε πως ένα θέμα με την τάξη το έχει.

Διαβάστε ακόμα : Fipster: Για τη Βίσση πήγε Λονδίνο, για τη Σάττι Νέα Υόρκη. Γιατί έτρεχε στους δρόμους χωρίς μπουφάν;

-Γιορτάσατε και τα γενέθλιά σας γίνατε 42 χρονών σας αγχώνει το πέρασμα του χρόνου;

«Όχι δεν με αγχώνει. Με χαροποιεί γιατί τουλάχιστον στη δουλειά μου, μου δίνει εμπειρίες ο χρόνος με τον χρόνο που έρχεται και παρέρχεται»

-Πώς είναι ο Αποστόλης Τότσικας στην καθημερινότητά του. Είστε στο σπίτι ο άνθρωπος που θα μαγειρέψει, θα κάνει δουλειές;

«Μ’ αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού. Έχω πολύ μεγάλο θέμα με την τακτοποίηση των πραγμάτων. Θέλω να τακτοποιώ το σπίτι πριν φύγω, όταν είμαι στο σπιτι…έχω αυτό το κόλλημο….»

-Με άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη δεν κοιμάστε δηλαδή…

«Όχι, σίγουρα όχι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.