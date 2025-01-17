Λογαριασμός
Αποστόλης Τότσικας: Τι κόλλημα έχει και τι μπορεί να τον κρατήσει ξύπνιο;

Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε για εκείνον  

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα κολλήματά της και κάποιους ψυχαναγκασμούς. Απόλυτα φυσιολογικό και κατανοητό. Και όπως αποκάλυψε ο Αποστόλης Τότσικας και ο ίδιος δεν πάει πίσω.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day αποκάλυψε πως ένα θέμα με την τάξη το έχει.

-Γιορτάσατε και τα γενέθλιά σας γίνατε 42 χρονών σας αγχώνει το πέρασμα του χρόνου;

«Όχι δεν με αγχώνει. Με χαροποιεί γιατί τουλάχιστον στη δουλειά μου, μου δίνει εμπειρίες ο χρόνος με τον χρόνο που έρχεται και παρέρχεται»

-Πώς είναι ο Αποστόλης Τότσικας στην καθημερινότητά του. Είστε στο σπίτι ο άνθρωπος που θα μαγειρέψει, θα κάνει δουλειές;

«Μ’ αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού. Έχω πολύ μεγάλο θέμα με την τακτοποίηση των πραγμάτων. Θέλω να τακτοποιώ το σπίτι πριν φύγω, όταν είμαι στο σπιτι…έχω αυτό το κόλλημο….»

-Με άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη δεν κοιμάστε δηλαδή…

«Όχι, σίγουρα όχι».

Πηγή: womenonly

TAGS: Αποστόλης Τότσικας WomenOnly
