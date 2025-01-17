Παρά τις δηλώσεις της Μισέλ Ομπάμα όταν εμφανίστηκε σε εκπομπή της φίλης της, της ηθοποιού και τραγουδίστριας Jennifer Hudson, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής ήταν πολύ πιο αντικειμενική όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα. «Τα πάει καλά, τα πάει καλά», είπε. «Ναι, ναι. Εξακολουθεί να δουλεύει πολύ σκληρά, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα κάνει πάντα».

Εκτός από το να προσθέσει ότι ήταν επικεντρωμένος στο τελευταίο του πρότζεκτ, το Κέντρο Ομπάμα -ένα μουσείο και μια βιβλιοθήκη στο Σικάγο- και ότι δυσκολεύτηκε να του αγοράσει χριστουγεννιάτικο δώρο, δεν είχε πολλά να πει για τον επί 30 και πλέον χρόνια σύζυγό της.

Συζητώντας για τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά τους στη Χαβάη, ανέφερε: «Θα πάμε στο νησί για λίγο ήλιο και για να προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να διαλέγεις σωστά τον σύζυγό σου. Έγινε πολύ πιο χαριτωμένος όταν έμαθα ότι είναι από τη Χαβάη».

Η κυρία Ομπάμα - 61 ετών σήμερα - δεν διέκοψε καν τις διακοπές της για να επιστρέψει για την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Ο σύζυγός της αντ' αυτού τοποθετήθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Θα απουσιάσει, επίσης, από την ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025. Είναι μια παράδοση, που, ομολογουμένως, «έσπασαν» οι ίδιοι οι Τραμπ όταν έχασαν την τελετή του Τζο Μπάιντεν το 2021, ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι και οι Πρώτες Κυρίες τους παραμερίζουν τις πολιτικές τους διαφορές για να παραστούν στις ορκωμοσίες.

Μια πηγή προσκείμενη στην κυρία Ομπάμα εξήγησε στο περιοδικό People: «Δεν υπάρχει καμία υπερβολή στα συναισθήματά της για τον Τραμπ. Δεν είναι από τους ανθρώπους που βάζουν ένα ευχάριστο πρόσωπο και προσποιούνται για χάρη του πρωτοκόλλου». Και πρόσθεσε: «Η Μισέλ δεν κάνει τίποτα επειδή είναι αναμενόμενο ή είναι βάσει πρωτοκόλλου ή θεωρείται παράδοση».

Μια ακόμη «πηγή» από το στρατόπεδο της Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε και σε δημοσίευμα της «New York Post». «Πάντα ήταν πολύ προσεκτική σχετικά με το πού και πώς εμφανίζεται. Εμφανίστηκε απρόθυμα στις πρόσφατε εκλογές. Η απουσία της λέει πολλά», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ωστόσο, ήταν η μη εμφάνισή της στην κηδεία του Κάρτερ που είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί. Σίγουρα, δεν θα μπορούσε να έχει καμία έχθρα απέναντι σε έναν άνθρωπο τον οποίο, ημέρες νωρίτερα, σε κοινή δήλωση με τον Μπαράκ, είχε επαινέσει για την ενσάρκωση της «ακεραιότητας, του σεβασμού και της συμπόνιας». Η απουσία της Μισέλ Ομπάμα, η οποία ήταν παρούσα στην κηδεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, Τζορτζ Μπους, το 2018, ήταν κραυγαλέα. Συνεργάτες του Ομπάμα δικαιολόγησαν την απουσία της στο CNN ότι έγινε λόγω προγραμματισμού, αλλά όλα τα διεθνή Μέσα έγραφαν ότι η Μισέλ Ομπάμα συνέχιζε ανενόχλητη τις διακοπές της στη Χαβάη.

Οι Ομπάμα, η περιουσία των οποίων εκτιμάται στα 70 εκατ. δολάρια, έχουν επενδύσει σε ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα στο νησί Oahu. Το ζευγάρι διαθέτει, επίσης, μια αυτοκρατορία ακινήτων που περιλαμβάνει επαύλεις στην Ουάσινγκτον, το Σικάγο κ.ά. Ο εκπρόσωπός της εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η κυρία Ομπάμα στέλνει τις σκέψεις και τις προσευχές της στην οικογένεια Κάρτερ και σε όλους όσοι αγάπησαν τον πρώην πρόεδρο».

Οι επικριτές της «κατακεραυνώνουν» τη Μισέλ Ομπάμα, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να αφήσει στην άκρη τα συναισθήματά της για τον Τραμπ - με τον οποίο ο σύζυγός της εθεάθη να γελά στην τελετή - για να αποτίσει φόρο τιμής στον Κάρτερ. Ιδιαίτερα, αφού οι Ομπάμα εξέδωσαν δήλωση μετά τη νίκη του Τραμπ τον Νοέμβριο, στην οποία καλούσαν τους Αμερικανούς να διατηρήσουν την πίστη τους ακόμη και με τους ανθρώπους που διαφωνούν βαθιά.

Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά της φάνηκε τόσο έξω από τον χαρακτήρα της, που κάποιοι αναρωτιούνται αν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργιάζουν από φήμες ότι δεν είναι ο Τραμπ το πρόβλημα, αλλά ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει τεράστια κρίση στον γάμο του.

Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα -με τους διάσημους του Χόλιγουντ να είναι φίλοι τους- γνωρίστηκαν ως νεαροί δικηγόροι που εργάζονταν στην ίδια εταιρεία στο Σικάγο το 1989. Μάλιστα, γιόρτασαν την 32η επέτειο γάμου τους τον περασμένο Οκτώβριο, με τους θαυμαστές τους να «εκστασιάζονται». Οι ίδιοι είχαν μοιραστεί και μια φωτογραφία τους σε ένα μουσείο στη Νέα Υόρκη.

O «άτακτος» Μπαράκ Ομπάμα

Πολλά διεθνή μέσα έχουν γράψει κατά καιρούς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι «άτακτος», κυρίως με το γυναικείο φύλο. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, η Τζένιφερ Άνιστον αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσίως -ως «απολύτως αναληθείς»- τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση, κάνοντας τη Μισέλ να αισθανθεί «προδομένη».

Ωστόσο, το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί και υπήρξε συνέχεια. Οι οικοδεσπότες ενός δημοφιλούς podcast ανέφεραν ότι οι Ομπάμα ζούσαν χωριστές ζωές, ενώ εκείνος και η Άνιστον είχαν μια ολοκληρωμένη σχέση. «Τον έχω συναντήσει μια φορά. Γνωρίζω τη Μισέλ περισσότερο από αυτόν», ήταν η απάντηση της Τζένιφερ Άνιστον.

Σε μια βιογραφία του Ομπάμα το 2017 από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα, Ντέιβιντ Γκάροου, η Σίλα Μιγιόσι Τζάγκερ - μια πρώην φίλη που ο Μπαράκ έφτασε κοντά στο να παντρευτεί πριν γνωρίσει τη Μισέλ - αποκάλυψε ότι διατηρούσαν μια στενή, αν και περιστασιακή, σχέση μεταξύ 1991 και 1992, όταν εκείνος ήταν με τη Μισέλ για δύο χρόνια. «Πάντα ένιωθα άσχημα γι’ αυτό», είχε πει η ίδια στον συγγραφέα.

Στα τέλη του 2013, το «National Enquirer» ισχυρίστηκε ότι ο γάμος των Ομπάμα έλαβε «τέλος», αφού η Μισέλ ανακάλυψε ότι οι σωματοφύλακες της Μυστικής Υπηρεσίας του κάλυπταν την απιστία του. Υποστήριξαν ότι τσακώνονταν συνέχεια, αφού εκείνος πόζαρε για μια selfie με τη γοητευτική ξανθιά πρωθυπουργό της Δανίας, Helle Thorning-Schmidt, σε μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Νέλσον Μαντέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.