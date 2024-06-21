Heidi Klum: Μετά τις πόζες με λευκά εσώρουχα, έκανε και στριπτίζ – Τρέλανέ μας κι άλλο… (video)

Η Heidi Klum έσκισε το πουκάμισό της στο «Hot Ones» και αποκάλυψε το ντεκολτέ της -ευτυχώς φορούσε ένα κατακόκκινο σουτιέν- αφήνοντας τον παρουσιαστή Sean Evans με το στόμα ανοιχτό. Ευτυχώς, δεν έπαθε εγκεφαλικό…

Το 51χρονο σούπερ μόντελ ήταν η τελευταία καλεσμένη στην επιτυχημένη διαδικτυακή εκπομπή, όπου οι διασημότητες απαντούν σε ερωτήσεις, ενώ τρώνε σταδιακά όλο και πιο πικάντικες φτερούγες από κοτόπουλο. Η ίδια ανέφερε ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στα πικάντικα φαγητά και πάντα ετοίμαζε «ήπια» πιάτα για τα παιδιά της.

Η Heidi Klum καθώς καταβρόχθιζε τις φτερούγες, η πιπεράτη γεύση την «έκαψε» και ένιωσε τη θερμοκρασία της να ανεβαίνει… Σε μια προσπάθεια για να δροσιστεί, το μοντέλο άρχισε να κάνει στριπτίζ. Ο παρουσιαστής αναφώνησε: «Ουάου! Ουάου! Τώρα ζεσταίνομαι κι εγώ, Χάιντι!».

Πηγή: skai.gr

