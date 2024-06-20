Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευχαριστούμε Rebel Wilson που αγαπάς κι εσύ Ελλάδα: Ποζάρει στην Ακρόπολη και σπάει πιάτα (video-φωτό)

Η ηθοποιός έμαθε πώς να σπάει πιάτα... 

Rebel Wilson

Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται η Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζει στη χώρα μας.

Η ηθοποιός φαίνεται πως βρέθηκε σε κάποιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και «ανέβασε» ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok, όπου επιχειρεί να χορέψει τσιφτετέλι υπό τους ήχους του λαϊκού άσματος «όχι, όχι, μη με παρατάς».

@rebelwilson This is how you smash plates yeah? #greece ♬ original sound - Rebel Wilson

Η Ρέμπελ Γουίλσον δημοσίευσε, επίσης, μια σειρά φωτογραφιών από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη με την ηθοποιό να φωτογραφίζεται μπροστά στα μνημεία, τόσο μόνη της, όσο και με περαστικούς που σταμάτησαν για ένα στιγμιότυπο μαζί της. 

Rebel Wilson

Rebel Wilson

Rebel Wilson

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Rebel Wilson
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark