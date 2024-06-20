Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται η Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζει στη χώρα μας.
Η ηθοποιός φαίνεται πως βρέθηκε σε κάποιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και «ανέβασε» ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok, όπου επιχειρεί να χορέψει τσιφτετέλι υπό τους ήχους του λαϊκού άσματος «όχι, όχι, μη με παρατάς».
@rebelwilson This is how you smash plates yeah? #greece ♬ original sound - Rebel Wilson
Η Ρέμπελ Γουίλσον δημοσίευσε, επίσης, μια σειρά φωτογραφιών από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη με την ηθοποιό να φωτογραφίζεται μπροστά στα μνημεία, τόσο μόνη της, όσο και με περαστικούς που σταμάτησαν για ένα στιγμιότυπο μαζί της.
