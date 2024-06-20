Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατί Heidi Klum μας «κολάζεις» καλοκαιριάτικα; - Ποζάρει με λευκά εσώρουχα - Αυτό αρκεί... (φωτό)

Η ανάρτηση της Heidi Klum «ανεβάζει» τη θερμοκρασία στα ύψη... 

Η Heidi Klum

Η Heidi Klum δεν έχει κανένα πρόβλημα να μην φοράει ρούχα. Ούτε κι εμείς… Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της, ποζάροντας με λευκά εσώρουχα και οι θαυμαστές της, κυριολεκτικά, την αποθέωσαν.

Η Heidi Klum

«Buongiorno Amore mio 😘», έγραψε στην ανάρτησή της η 51χρονη Heidi Klum. Στις τρεις εικόνες, η Χάιντι βρίσκεται πάνω σε έναν καναπέ, φορώντας δαντελένια εσώρουχα και ποζάρει παίζοντας με τα μαλλιά της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Το διάσημο top model και παρουσιάστρια -με καταγωγή από τη Γερμανία- διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και της αρέσει να μας τη δείχνει…  

Η Heidi Klum

H Heidi Klum

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Heidi Klum
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark