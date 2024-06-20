Η Heidi Klum δεν έχει κανένα πρόβλημα να μην φοράει ρούχα. Ούτε κι εμείς… Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της, ποζάροντας με λευκά εσώρουχα και οι θαυμαστές της, κυριολεκτικά, την αποθέωσαν.

«Buongiorno Amore mio 😘», έγραψε στην ανάρτησή της η 51χρονη Heidi Klum. Στις τρεις εικόνες, η Χάιντι βρίσκεται πάνω σε έναν καναπέ, φορώντας δαντελένια εσώρουχα και ποζάρει παίζοντας με τα μαλλιά της.

Το διάσημο top model και παρουσιάστρια -με καταγωγή από τη Γερμανία- διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και της αρέσει να μας τη δείχνει…

Πηγή: skai.gr

