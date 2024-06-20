Η Heidi Klum δεν έχει κανένα πρόβλημα να μην φοράει ρούχα. Ούτε κι εμείς… Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της, ποζάροντας με λευκά εσώρουχα και οι θαυμαστές της, κυριολεκτικά, την αποθέωσαν.
«Buongiorno Amore mio 😘», έγραψε στην ανάρτησή της η 51χρονη Heidi Klum. Στις τρεις εικόνες, η Χάιντι βρίσκεται πάνω σε έναν καναπέ, φορώντας δαντελένια εσώρουχα και ποζάρει παίζοντας με τα μαλλιά της.
Το διάσημο top model και παρουσιάστρια -με καταγωγή από τη Γερμανία- διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και της αρέσει να μας τη δείχνει…
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν χάρισε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ένα ζευγάρι λευκούς σκύλους - Φωτογραφίες
- Διαβάστε ποια ζώδια είναι σπάταλα και ποια έχουν «καβούρια» στις τσέπες - «Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τ' ανακάλυψε…»
- Μέγκαν και Χάρι θέλουν απεγνωσμένα να συμφιλιωθούν με την Κέιτ αλλά «βρίσκουν τοίχο»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.