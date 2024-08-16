O David Hasselhoff έγινε για πρώτη φορά παππούς και κλαίει από χαρά

Ο David Hasselhoff έγινε παππούς για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες αφού η μεγαλύτερη κόρη του, Taylor, που είναι παντρεμένη εδώ κι ενάμιση χρόνο με τον Madison Fiore γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Ο 72χρονος πανευτυχής παππούς αποκάλυψε τη μεγάλη είδηση μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram στην οποία κρατάει στην αγκαλιά του τη νεογέννητη εγγονή του που πήρε το όνομα London Hasselhoff Fiore.

