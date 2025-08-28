Tesla: Οι πωλήσεις της στην Ευρώπη συρρικνώθηκαν κατά 40%

Βίοι αντίθετοι... Η αμερικανική επιχείρηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ίλον Μασκ συνεχίζει να χάνει έδαφος από τον κινέζο ανταγωνιστή της BYD παρά την πρόσφατη ανανέωση του Model Y.

Τον Ιούλιο οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40% σε όλη την Ευρώπη σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Μασκ αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισμό από τη BYD.



Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) περασμένο μήνα σε όλη την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώθηκαν 8.837 πωλήσεις αυτοκινήτων Tesla. Αυτό σε σύγκριση με 14.769 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον αντίποδα, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων για την BYD σε όλη την Ευρώπη αυξήθηκαν σε 13.503 τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με 4.151 ένα χρόνο νωρίτερα. Η BYD έχει πλέον μερίδιο αγοράς 1,2%, σύμφωνα με την ACEA. Το μερίδιο της Tesla παραμένει στο 0,8%.

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οι οποίες συχνά έχουν σχετικά φθηνότερα μοντέλα, επεκτείνονται επιθετικά στην Ευρώπη. Η BYD ξεπέρασε σε πωλήσεις την Tesla στην Ευρώπη για πρώτη φορά αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς JATO Dynamics.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.