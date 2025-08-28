Nike: Θα περικόψει περισσότερες εταιρικές θέσεις εργασίας εν μέσω προσπαθειών ανάκαμψης

Η Nike σχεδιάζει να περικόψει λιγότερο από το 1% του εταιρικού της εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο των σχεδίων της κατασκευάστριας αθλητικών ειδών για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Έλιοτ Χιλ.

Λιγότερο από το 1% της εταιρικής της ομάδας θα αποχωρήσει, δήλωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Στις 31 Μαΐου, η Nike απασχολούσε περίπου 77.800 υπαλλήλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων λιανικής και μερικής απασχόλησης.

Οι απολύσεις δεν θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις EMEA και Converse της Nike και δεν είναι σαφές πόσες θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν, ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη το CNBC, επικαλούμενο ένα υπόμνημα.

Η Nike είχε ανακοινώσει προηγουμένως μια περικοπή θέσεων εργασίας κατά 2% τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 1.600 θέσεις εργασίας, για τη μείωση των εξόδων εν μέσω πιέσεων από τη μειωμένη ζήτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.