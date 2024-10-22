Η Dua Lipa ανεβάζει και πάλι τη θερμοκρασία στα ύψη με την εμφάνισή της. Σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η καλλιτέχνιδα -φορώντας εσώρουχα αυτή τη φορά- κάνει θραύση με το βελούδινο σύνολό της.

Η 29χρονη ποπ σταρ είναι της λογικής πως ό,τι καλό έχουμε, πρέπει να το επιδεικνύουμε, κάτι που φαίνεται να αρέσει και στους θαυμαστές της. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε «γυμνή» φωτογραφία που δημοσιεύει συγκεντρώνει μέσα σε ελάχιστες ώρες χιλιάδες «likes».

Έτσι, αυτή τη φορά, η Dua Lipa έκανε επίδειξη… στήθους και μας έδειξε τους γυμνασμένους κοιλιακούς της σε μια σειρά από στιγμιότυπα στο Instagram. Συνδύασε το σουτιέν με ένα ασορτί σακάκι και παντελόνι, καθώς πόζαρε σαν τρελή για να παρουσιάσει το ντύσιμό της από όλες τις γωνίες σε ένα καρουζέλ φωτογραφιών.

Δύο ημέρες πριν, η τραγουδίστρια σιγουρεύτηκε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς εμφανίστηκε χωρίς εσώρουχα στην τελετή ένταξης στο «Rock & Roll Hall of Fame». Η διάσημη καλλιτέχνιδα είχε συνάντηση κορυφής επί σκηνής: με τη Cher. Η 29χρονη Dua Lipa επέλεξε ένα αποκαλυπτικό δερμάτινο φόρεμα, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στη φαντασία. Κάτι που, φυσικά, ενθουσίασε και πάλι τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.