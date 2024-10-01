Η Goldie Hawn αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχημένης και μακροχρόνιας σχέσης της με τον Kurt Russell, καθώς το ζευγάρι είναι πάνω από 40 χρόνια μαζί.

«Πρέπει να κάνεις καλό σεξ», είπε η 78χρονη Goldie, σύμφωνα με δημοσίευμα του «E! News». Και συνέχισε: «Το σεξ είναι κάτι που σε συνδέει με τον σύντροφό σου. Οι άνθρωποι που έχουν υγιείς σεξουαλικές σχέσεις, συνήθως, είναι πολλά χρόνια μαζί. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει όχι μόνο λόγω της πράξης, αλλά είναι λόγω της ζεστασιάς και της οικειότητας που δημιουργεί η ερωτική συνεύρεση».

Τέλος, η Goldie Hawn πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Πρέπει να είστε καλοί μεταξύ σας, κατά περίπτωση». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο Kurt Russell είναι μαζί από το 1983, αλλά το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Μάλιστα, η ηθοποιός έχει δηλώσει σε συνέντευξή της για το συγκεκριμένο θέμα: «Έχουμε δει και οι δυο τα επακόλουθα ενός αποτυχημένου γάμου. Όταν δεν πετυχαίνει, καταλήγει να είναι μεγάλη επιχείρηση», ανέφερε η Hawn, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Gus Trikonis και με τον μουσικό Bill Hudson. Παρόλο που δεν παντρεύτηκαν ποτέ, η Hawn και ο Russell καλωσόρισαν τον γιο τους, Wyatt Russell, το 1986. Η ηθοποιός έχει, επίσης, άλλα δύο παιδιά, την Kate Hudson και τον Oliver Hudson, τα οποία αποκάλυψαν στο παρελθόν ότι αποκαλούν τον Russell «μπαμπά».

Η ηθοποιός, επίσης, εξήγησε ότι τα ζευγάρια δεν συμφωνούν πάντα και αυτό πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο. «Ξέρετε ότι δεν είστε το ίδιο άτομο. Δεν σκέφτεστε συχνά με τον ίδιο τρόπο. Και πρέπει να το δεχτείτε αυτό, αλλά πρέπει να μετρήσετε αν περνάμε καλά ή αν αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Γελάμε μαζί; Μοιραζόμαστε ορισμένα πράγματα; Δεν χρειάζεται να μοιράζεστε τα πάντα», πρόσθεσε.

Η Goldie Hawn πρότεινε ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ρεαλιστές όσον αφορά στις προσδοκίες τους σε μια σχέση. «Έχουμε πολλές προσδοκίες, νομίζω, γύρω από τις σχέσεις, αλλά πρέπει να σου αρέσει το άτομο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Πηγή: skai.gr

