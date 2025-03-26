Eva Mendes: H συγκινητική ανάρτηση για τον αδελφό της, 9 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η Εύα Μέντες, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε τις σκέψεις της για τον αδελφό της Κάρλος, που έφυγε από τη ζωή πριν από εννέα χρόνια έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η ηθοποιός, η οποία μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στη φύση, εξέφρασε την απουσία του αδελφού της, καθώς πλησιάζουν τα γενέθλιά του. Ανέφερε την ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς 12 ημέρες μετά τον θάνατό του, γέννησε τη δεύτερη κόρη της.

«Στις 2 Απριλίου ο αδερφός μου θα είχε γενέθλια. Πέθανε πριν από εννέα χρόνια. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, γέννησα το δεύτερο παιδί μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Όποτε πλησιάζουν τα γενέθλιά του, αρχίζω να αναζητώ σημάδια ότι είναι εκείνος. Φυσικά, μπορεί όλα αυτά να είναι μόνο στο μυαλό μου, αλλά προτιμώ να μην το πιστεύω. Δεν είναι τόσο ωραία ιδέα», συνέχισε η σταρ και πρόσθεσε: «Να 'μαι λοιπόν, αρχίζω να βλέπω παντού καρδιές και να τον νιώθω λίγο πιο κοντά μου. Και θα ακολουθήσουν και άλλα. Είμαι σίγουρη».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μέντες είχε αναφερθεί στον θάνατο του αδελφού της σε ηλικία 53 ετών και στη γέννηση της κόρης της, λέγοντας ότι αν και «ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος, είχα το μωρό μου. Οπότε υπήρχε κάτι για να προχωρήσω στη ζωή μου. Όλο αυτό ήταν κάπως ποιητικό».

Πηγή: skai.gr

