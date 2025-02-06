Μητέρα για τρίτη φορά έγινε το διάσημο μοντέλο, Ζιζέλ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Το διάσημο μοντέλο γέννησε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2025. Το νέο αυτό παιδί είναι καρπός της σχέσης της με τον Joaquim Valente.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η Ζιζέλ είναι πολύ χαρούμενη με την έλευση του μωρού, ενώ και οι δύο τους είναι υγιείς. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το φύλο του μωρού ή την ημερομηνία γέννησής του.

Gisele Bundchen gives birth: Supermodel welcomes first child with Joaquim Valente 2 years after Tom Brady split https://t.co/dx5jxX2JpN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2025

Οι θαυμαστές της και ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες πληροφορίες από την αλλαγή που έφερε η νέα αυτή προσθήκη στην οικογένειά της.

Το 44χρονο μοντέλο και ο 35χρονος εκπαιδευτής ζίου-ζίτσου είναι μαζί περίπου 1,5 χρόνο, ωστόσο, φαίνεται πως οι δυο τους έχουν ταιριάξει απόλυτα, γι’ αυτό και προχώρησαν γρήγορα στο επόμενο βήμα.

Να θυμίσουμε πως η Ζιζέλ έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 14χρονο Benjamin Rein και την 11χρονη Vivian Lake από τον γάμο της με τον Tom Brady. Μόλις λίγες ημέρες πριν η Ζιζέλ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έγραφε στην ανάρτησή της: «Η ευτυχία είναι μια εσωτερική δουλειά. Να θυμάσαι πως είσαι ο μόνος που έχεις τη δύναμη να δημιουργήσεις τη ζωή που θέλεις να ζήσεις».

