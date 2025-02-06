Λογαριασμός
Gisele: Γέννησε το τρίτο της παιδί - Πολύτεκνη και η Ζιζέλ… - Ποιο ειναι το φύλο του μωρού;

Η Ζιζέλ, το απόγευμα της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2025, έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Ζιζέλ

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε το διάσημο μοντέλο, Ζιζέλ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Το διάσημο μοντέλο γέννησε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2025. Το νέο αυτό παιδί είναι καρπός της σχέσης της με τον Joaquim Valente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η Ζιζέλ είναι πολύ χαρούμενη με την έλευση του μωρού, ενώ και οι δύο τους είναι υγιείς. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το φύλο του μωρού ή την ημερομηνία γέννησής του.

Οι θαυμαστές της και ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες πληροφορίες από την αλλαγή που έφερε η νέα αυτή προσθήκη στην οικογένειά της.

Το 44χρονο μοντέλο και ο 35χρονος εκπαιδευτής ζίου-ζίτσου είναι μαζί περίπου 1,5 χρόνο, ωστόσο, φαίνεται πως οι δυο τους έχουν ταιριάξει απόλυτα, γι’ αυτό και προχώρησαν γρήγορα στο επόμενο βήμα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Να θυμίσουμε πως η Ζιζέλ έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 14χρονο Benjamin Rein και την 11χρονη Vivian Lake από τον γάμο της με τον Tom Brady. Μόλις λίγες ημέρες πριν η Ζιζέλ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έγραφε στην ανάρτησή της: «Η ευτυχία είναι μια εσωτερική δουλειά. Να θυμάσαι πως είσαι ο μόνος που έχεις τη δύναμη να δημιουργήσεις τη ζωή που θέλεις να ζήσεις». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ζιζέλ Gisele
