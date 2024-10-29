Gisele: Έγκυος από τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου – Έγινε και η Ζιζέλ πολύτεκνη…

Η Gisele Bundchen είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente. Το 44χρονο μοντέλο βγαίνει με τον 35χρονο Valente από τον Ιούνιο του 2023, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Tom Brady. Αυτό είναι το τρίτο παιδί για τη Ζιζέλ.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το γνωστό μοντέλο βρίσκεται στον 5ο-6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Άνθρωπος από το περιβάλλον της επιβεβαίωσε την είδηση στο περιοδικό «People». «Η Gisele και ο Joaquim είναι ευτυχισμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα αγαπημένο περιβάλλον για όλη την οικογένεια».

Η Ζιζέλ φωτογραφήθηκε στις 23 Οκτωβρίου να καλύπτει την κοιλιά της με ένα φαρδύ πουλόβερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια δεν περπάτησε στη πασαρέλα της Victoria's Secret στις 15 Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα εμβληματικά «αγγελάκια» της μάρκας.

Gisele Bundchen is PREGNANT: Expecting first child with jiu-jitsu trainer boyfriend Joaquim Valente after Tom Brady split https://t.co/RxT0FqUgFv pic.twitter.com/CZd0v4aFge — Daily Mail US (@DailyMail) October 28, 2024

Η Ζιζέλ έχει έναν γιο, τον 14χρονο Benjamin και μια κόρη, την 11χρονη Vivian, από τον γάμο της με τον Tom Brady. Η νέα εγκυμοσύνη της έρχεται δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Brady, ύστερα από 13 χρόνια γάμου.

Ο Joaquim, ο οποίος είναι δάσκαλος ζίου-ζίτσου, διατηρεί δικό του γυμναστήριο μαζί με τους αδελφούς του Pedro και Gui Valente στο Μαϊάμι. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν αναζήτησε προπονητή ζίου-ζίτσου για τον γιο της και στη συνέχεια αποφάσισε να παρακολουθήσει κι εκείνη μαθήματα.

Στις αρχές Ιουλίου, το ζευγάρι απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κόστα Ρίκα με τα δύο παιδιά της. Η ίδια δήλωσε στο περιοδικό «Dust Magazine»: «Αρχικά, δεν το σκεφτόμουν καν για τον εαυτό μου. Αλλά όταν έφερα τον γιο μου στο πρώτο μάθημα και άρχισα να μιλάω με τον Joaquim, συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτοάμυνα». Προσθέτοντας ότι η φιλοσοφία του ζίου-ζίτσου την ενδιέφερε περισσότερο: «Ένιωθα ότι ταιριάζει πολύ με αυτά που πιστεύω και αναζητώ στη ζωή μου και με το πώς μπορώ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Η Gisele είχε διαψεύσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να φιλιούνται την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Μαϊάμι. Το «Page Six» ανέφερε τότε ότι το ζευγάρι είναι «βαθιά ερωτευμένο».

