Bianca Censori: Με τζάκετ και ψηλόμεσο κολάν μετά το «γυμνό φόρεμα»

Στροφή 180 μοιρών έκανε η Bianca Censori έκανε ένα 180 μετά τη γυμνή εμφάνιση, που σόκαρε τον πλανήτη, στο κόκκινο χαλί των Grammy's 2025.

Δύο μέρες αφότου πόζαρε με το διάφανο φόρεμα που δεν άφηνε κυριολεκτικά τίποτα στη φαντασία, η αμφιλεγόμενη περσόνα, σύντροφος του εξίσου αμφιλεγόμενου Kanye West, εμφανίστηκε ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύφια με λευκό σακάκι με φερμουάρ που συνδύασε με κολάν και γόβες.

Bianca Censori is covered from head to toe during first outing with Kanye West since Grammys 2025 https://t.co/gEDZFWOGuJ — ConservativeLibrarian (@ConserLibrarian) February 5, 2025

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου ενώ φόρεσε στα μαλλιά της ένα κλιπ για να τα τραβήξει πάνω.

Ο ράπερ, από την άλλη, κλασικά εμφανίστηκε μαυροντυμένος.

Όταν το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022, ήρθε αντιμέτωπο με έναν παπαράτσο, ο 47χρονος ράπερ σχολίασε με ενθουσιασμό την εκρηκτική τους παρουσία στα μουσικά βραβεία.

«Κερδίσαμε τα Grammy's», είπε ενώ η Censori γέλασε.

Ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός μίλησε για αυτό και σε Instagram Story του, αποκαλώντας επανειλημμένα τη σύζυγό του «το το άτομο που γκουκλαρίστηκε περισσότερο στον κόσμο».

Bianca Censori is covered from head to toe during first outing with Kanye West since Grammys 2025 View: https://t.co/ewHbcfh99w pic.twitter.com/WrR0CE1f24 — RONDON👑 (@MenorRondon) February 5, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως «γυμνή εμφάνιση» αποδοκιμάστηκε από τον Jimmy Kimmel, τη Meghan McCain και άλλους διασημότητες εκδήλωση των βραβείων της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

