Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Στροφή 180 μοιρών» για την Bianca Censori: Δεν αφήνει ίχνος δέρματος ακάλυπτο μετά το «γυμνό φόρεμα»- Δείτε φωτογραφίες

Μάλλον συντηρητικά, για τα δεδομένα της όπως τα αντιληφθήκαμε στο κόκκινο χαλί των Grammy's 2025, εμφανίστηκε εκ νέου η Bianca Censori 

Bianca Censori: Με τζάκετ και ψηλόμεσο κολάν μετά το «γυμνό φόρεμα»

Στροφή 180 μοιρών έκανε η Bianca Censori έκανε ένα 180 μετά τη γυμνή εμφάνιση, που σόκαρε τον πλανήτη, στο κόκκινο χαλί των Grammy's 2025.

Δύο μέρες αφότου πόζαρε με το διάφανο φόρεμα που δεν άφηνε κυριολεκτικά τίποτα στη φαντασία, η αμφιλεγόμενη περσόνα, σύντροφος του εξίσου αμφιλεγόμενου Kanye West, εμφανίστηκε ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύφια με λευκό σακάκι με φερμουάρ που συνδύασε με κολάν και γόβες.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου ενώ φόρεσε στα μαλλιά της ένα κλιπ για να τα τραβήξει πάνω.

Ο ράπερ, από την άλλη, κλασικά εμφανίστηκε μαυροντυμένος.

Όταν το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022, ήρθε αντιμέτωπο με έναν παπαράτσο, ο 47χρονος ράπερ σχολίασε με ενθουσιασμό την εκρηκτική τους παρουσία στα μουσικά βραβεία.

«Κερδίσαμε τα Grammy's», είπε ενώ η Censori γέλασε.

Ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός μίλησε για αυτό και σε Instagram Story του, αποκαλώντας επανειλημμένα τη σύζυγό του «το το άτομο που γκουκλαρίστηκε περισσότερο στον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί πως «γυμνή εμφάνιση» αποδοκιμάστηκε από τον Jimmy Kimmel, τη Meghan McCain και άλλους διασημότητες  εκδήλωση των βραβείων της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kanye West Bianca Censori Grammy 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark