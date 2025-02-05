Στέλιος Λεγάκης - Ειρηάννα Συρίγου: Χωρισμός για το ζευγάρι λίγο πριν από τα σκαλιά της εκκλησίας;

Φήμες θέλουν τον τραγουδιστή Στέλιο Λεγάκη να έχει χωρίσει με την Ειρηάννα Συρίγου, λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και βαφτίσουν τη δίχρονη κορούλα τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Super Κατερίνα, ο τραγουδιστής και η σύντροφός του έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον ενώ έχουν σβηστεί και οι κοινές τους φωτογραφίες στα social media, κάτι που ενισχύει τις φήμες ότι έχουν χωρίσει.

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί τον Δεκέμβριο μαζί με τα παιδιά του - δύο από τον προηγούμενο γάμο της Ειρηάννας και ένα που απέκτησε μαζί- και είχε αναφέρει ότι σχεδιάζει τον γάμο του και την βάφτιση της κόρης του το καλοκαίρι του 2025.

Το καλοκαίρι σχεδιάζετε τον γάμο σας;

Στέλιος: Ναι, αλλά ακόμη δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Κουμπάροι μας θα είναι ο Νίκος Κουρκούλης και η Κέλλυ Κελεκίδου. Το έχουμε συμφωνήσει εδώ και καιρό. Θα κάνουμε την ίδια μέρα και τη βάφτιση της κόρης μας. Θα βαφτιστεί Μιχαέλα Αέλια και θα τη φωνάζουμε Μιχαέλια. Συνδυάσαμε το όνομα του μπαμπά μου, τον έλεγαν Μιχάλη, και το Αέλια, που άρεσε στην Ειρηάννα. Νονοί της θα είναι δύο κολλητοί μου φίλοι

Ειρηάννα: Επειδή για μένα θα είναι ο δεύτερος γάμος, θα προτιμούσα να είναι πιο λιτός. Αλλά θα συμβιβαστώ με ό,τι θέλει ο Στέλιος, επειδή θα είναι ο πρώτος του γάμος. Θέλω να το ζήσει όπως εκείνος θέλει.

Ποια στοιχεία ξεχωρίσατε ο ένας στον άλλο;

Στέλιος: Η Ειρηάννα είναι όμορφη, εντυπωσιακή και ταυτόχρονα τόσο καλό παιδί, σεμνή, γλυκιά, της οικογένειας. Αυτή η αντίθεση με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι μια γυναίκα μέσα σε όλα. Αυτό σπάνια το συναντάς πια.

Ειρηάννα: Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να είμαι με έναν άνθρωπο που θα καταλάβαινα ότι δεν θέλει τα παιδιά μου ή κάτι τον ενοχλεί σε εκείνα και να συνέχιζα τη σχέση μαζί του. Αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος που προχώρησα με τον Στέλιο. Τον ερωτεύτηκα πιο πολύ μετά και τον αγάπησα και δεν μπορώ να με φανταστώ με κάποιον άλλο άντρα.

