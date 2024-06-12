Celine Dion: Πήρε «θανατηφόρες» δόσεις ηρεμιστικών στη «μάχη» της με το σύνδρομο Stiff Person

Η Celine Dion αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο NBC ότι έπαιρνε «θανατηφόρα» δόση ηρεμιστικών από τότε που διαγνώστηκε με το σύνδρομο Stiff Person.

Η 56χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανέφερε πως ανακάλυψε τι ήταν αυτό που προκαλούσε το κλείσιμο του λαιμού της και τους διάφορους σπασμούς που είχε. Η Celine είπε ότι το τραγούδι που καθορίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι το «Courage».

Για το γεγονός ότι αναγκάστηκε να σταματήσει τις περιοδείες της, η διάσημη τραγουδίστρια είπε, εμφανώς συγκινημένη: «Δεν ήξερα ποια ήμουν πια, γιατί δεν είμαι το πρόσωπο που ήμουν. Δεν ήμουν η Celine Dion».

Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ δύσκολο, πολύ επώδυνο και τρομακτικό. Πέρασα όλη μου τη ζωή στη μουσική βιομηχανία ως ερμηνεύτρια και λάτρευα κάθε στιγμή της. Αυτό το πάθος δεν θα χαθεί ποτέ. Και μια μέρα, ενώ έκανα περιοδεία, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ, άρχισα να νιώθω διαφορετικά. Ήταν σαν η φωνή μου να είχε σπασμούς».

Αποκάλυψε ότι άρχισε να έχει αυτούς τους σπασμούς πριν από 17 χρόνια και στη συνέχεια τα μικρά «συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα», σταδιακά χειροτέρεψαν.

Η Celine Dion, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision σε ηλικία 20 ετών και πούλησε πάνω από 200 εκατ. δίσκους, μίλησε για το ξεκίνημά της στη μουσική βιομηχανία.

«Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ήταν σαν να πετούσα στα σύννεφα. Κοίταζα το ηλιοβασίλεμα, τα αστέρια και κοιτούσα προς τα κάτω».

Μοιράστηκε ότι σε εκείνη την περιοδεία του 2008, άρχισε να χάνει τον έλεγχο της φωνής της και του εαυτού της. «Ήμουν πολύ, πολύ φοβισμένη. Λίγο πριν βγω στη σκηνή ρώτησα τον ηχολήπτη μου: ''Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω το σόου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει". Και τότε πανικοβάλλεσαι και όσο περισσότερο πανικοβάλλεσαι, τόσο περισσότερο σφίγγεσαι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

