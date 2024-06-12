Romy Mars: Είναι το νέο αστέρι της λαμπερής δυναστείας των Coppola;

Μετά τη Deva Cassel, την Apple Martin και τη North West, άλλο ένα τέκνο διάσημων γονιών μπαίνει στον κόσμο της showbiz. Αυτή τη φορά είναι η Romy Mars, η 17χρονη κόρη της Sofia Coppola και του Thomas Mars, του frontman των Phoenix, η οποία έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, έχοντας παράλληλα κυκλοφορήσει πρόσφατα το πρώτο της EP. H τελευταία Coppola που κατακτά τα φώτα της δημοσιότητας προέρχεται από μια δυναστεία καλλιτεχνών, όπως ο Francis Ford Coppola, η Talia Shire, ο Nicolas Cage, η Gia Coppola και ο Jason Schwartzman. Καλείται, λοιπόν, να αποδείξει ότι κληρονόμησε το οικογενειακό ταλέντο και ότι δεν είναι απλώς ένα ακόμη nepo baby.

Η Romy και η μικρότερη αδελφή της, Cosima μεγάλωσαν μοιράζοντας τη ζωή τους μεταξύ Παρισιού και Νέας Υόρκης, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των παπαράτσι και των θεατών, με τους γονείς τους να έχουν απαγορεύσει τα δημόσια προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μόνες εξαιρέσεις; Μερικές λήψεις σε εξόδους με τους γονείς τους και η καμπάνια Heaven by Marc Jacobs το 2020, στην οποία η Romy, μόλις 13 ετών, φόρεσε και παρουσίασε κομμάτια της συλλογής.

Το viral video στο TikTok

Το καθοριστικό σημείο για τη νεαρή Romy ήρθε πέρυσι, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο επιχείρησε να φτιάξει ζυμαρικά με βότκα κι έγινε αμέσως viral. «Φτιάξτε μαζί μου μια μακαρονάδα με σάλτσα βότκας γιατί είμαι τιμωρημένη». Αυτά είναι τα λόγια που χρησιμοποίησε η έφηβη για να ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς πάθος για τις μαγειρικές τέχνες, η 16χρονη τότε Romy ομολόγησε με ειλικρίνεια ότι δεν ήξερε τη διαφορά μεταξύ σκόρδου και κρεμμυδιού και χρειάστηκε να το ψάξει στο Google. Ασχολήθηκε με τη μαγειρική για να περάσει την ώρα της, ενώ ήταν κολλημένη στο σπίτι.

Η ίδια αποκάλυψε τον λόγο: «Ήμουν τιμωρημένη επειδή προσπάθησα να ναυλώσω ένα ελικόπτερο από τη Νέα Υόρκη στο Μέριλαντ με την πιστωτική κάρτα του πατέρα μου, επειδή ήθελα να δειπνήσω με τη φίλη μου από την κατασκήνωση». Ενώ έκοβε και ανακάτευε, μας έδειξε λίγο από το περιβάλλον της, όπως το βραβείο Grammy του πατέρα της, έναν σκύλο και τον Ari, τον φίλο της μπέιμπι σίτερ της. Η Romy, μάλιστα, έριξε μια μπηχτή στους γονείς της, αποκαλώντας τον Ari και την μπέιμπι σίτερ «υποκατάστατους γονείς» της, επειδή «οι γονείς μου δεν είναι ποτέ στο σπίτι».

Ποια η αντίδραση της Sofia Coppola; Σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η σκηνοθέτης δήλωσε: «Προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ προστατευτικοί και τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν το αντίθετο. Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επαναστατήσει. Έλαβα πολλά κομπλιμέντα για την παρουσία της. Για την αίσθηση της κωμικότητάς της. Είναι αστεία. Αλλά το να συζητείται δημόσια η γονική μου εξουσία δεν είναι στη σφαίρα των πραγμάτων που θέλω να ακούγονται».

Στο κόκκινο χαλί των Καννών

Αφού αφαίρεσε το βίντεο του TikTok, λίγους μήνες αργότερα η Romy ακολούθησε τη μητέρα της στην πρώτη σειρά σε διάφορες επιδείξεις μόδας και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας, συμπεριλαμβανομένου του show SS24 της Anna Sui. Το επίσημο ντεμπούτο της έγινε στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η 17χρονη συνόδευσε τα διάσημα μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων ο παππούς της, Francis Ford Coppola, στην πρεμιέρα της ταινίας «Megalopolis». Περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί και πόζαραν για τους φωτογράφους. Η Romy φόρεσε ένα ολόμαυρο σύνολο Chanel: Στράπλες φόρεμα, σκουλαρίκια με το λογότυπο του οίκου, γόβες με λουράκι και μίνι καπιτονέ τσάντα με την κλασική χρυσή αλυσίδα. Φορούσε επίσης ένα ασπρόμαυρο τουίντ μίνι φόρεμα της Chanel νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με τον παππού της, Francis, την αδελφή της Cosima, τη μεγάλη θεία, Talia Shire και τον θείο της, Roman Coppola.

Το πρώτο EP της Romy Mars

τις 22 Μαΐου, η Romy κυκλοφόρησε στο Spotify δύο τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια, ακολουθώντας τα μουσικά βήματα του πατέρα της, Thomas. Ο ήχος, που περιγράφεται ως «εξομολογητική ποπ», θυμίζει την Olivia Rodrigoκαι τη Phoebe Bridgers. Στο «Stuck Up», η Romy αφηγείται την ιστορία μιας καλοκαιρινής περιπέτειας που πήγε στραβά, τραγουδώντας «I’m sitting on the edge of the pool / Until now summer’s been so cruel», ενώ το «From a Distance» είναι ένα «ιδιόρρυθμο bop με bedroom pop υπονοούμενα». Σύμφωνα με το Nylon, τα κομμάτια, σε παραγωγή του καλλιτέχνη της ψυχεδελικής ποπ Claud και του Mikey Hart, ο οποίος συνεργάζεται συχνά με την Taylor Swift και τον Jack Antonoff, είναι «το τραγούδι του καλοκαιριού». Η Romy Mars, ωστόσο, προτείνει να τα ερμηνεύσουμε σχεδόν σαν μίνι ταινίες.

Τα μελλοντικά σχέδια της Romy Mars δεν περιλαμβάνουν μόνο μουσική

Η Romy μόλις μπήκε στον κόσμο της showbiz, έχουμε λοιπόν πολλά ακόμη να ακούσουμε γι’ αυτή. Η κόρη της Sofia Coppola έχει πολλά ταλέντα και, όπως όλα δείχνουν, σκοπεύει να τα αναδείξει. Η μουσική είναι μόνο μία πτυχή του πολύπλευρου χαρακτήρα της και μια αγάπη που ξεκίνησε νωρίς, όταν άρχισε να γράφει τραγούδια στα 12 της χρόνια. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, η δεκαεφτάχρονη άφησε αιχμές για τα επόμενα σχέδιά της: Ένας ρόλος σε μια άκρως απόρρητη ακόμα τηλεοπτική σειρά. «Μπορώ μόνο να πω ότι πρόκειται για κωμωδία», είπε. «Μου άρεσε η οντισιόν. Είναι ωραίο να υποδύεσαι κάποιον που δεν είναι εσύ». Θα είναι, λοιπόν, η μικρή Romy Mars το επόμενο αστέρι της οικογένειας Coppola; Θα φανεί σύντομα.

