Gigi Hadid: Μίλησε στο Met Gala για τον Bradley Cooper - Οι φήμες ότι αρραβωνιάστηκαν (video)

Η Gigi Hadid αναφέρθηκε με υπερηφάνεια στον Bradley Cooper ως τον «άντρα» της, καθώς έκανε σπάνια σχόλια για το ειδύλλιό τους εν μέσω φημών περί αρραβώνων.

Το 30χρονο μοντέλο έδωσε πληροφορίες για την κοινή ζωή της και του 50χρονου ηθοποιού κατά τη διάρκεια του Met Gala και σε συνέντευξή της στη «Vogue». Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το τι έκανε πριν φτάσει στην εκδήλωση, η ίδια είπε: «Ξύπνησα. Ήμουν με τον άντρα μου. Είχαμε ένα χαλαρό πρωινό», αποκάλυψε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Gigi Hadid έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala χωρίς τον σύντροφό της. Η Hadid, επίσης, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι της στο Noho, όπου απόλαυσε λίγο χρόνο μόνη της πριν ετοιμαστεί για το γκαλά.

Τα σχόλια της Hadid σχετικά με τη σχέση της με τον Cooper έρχονται μετά την πρόσφατη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram από τα γενέθλιά της. Το μοντέλο «ανέβασε» πολλές φωτογραφίες, τις οποίες μοιράστηκε με τους 77 εκατομμύρια followers της.

Μία φωτογραφία έδειχνε το ζευγάρι να φιλιέται παθιασμένα. Η ίδια κρατούσε τρυφερά το πρόσωπο του Bradley Cooper. Αν και μέχρι σήμερα οι δυο τους απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις και την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως το ορόσημο των 30ών γενεθλίων στάθηκε αφορμή για μια πιο προσωπική αποκάλυψη.

«Νιώθω τόσο τυχερή που είμαι 30! Νιώθω τόσο τυχερή για κάθε ψηλό και χαμηλό επίπεδο που βρέθηκα, για όλα τα μαθήματα και τα δώρα που μου έφεραν και τα δύο. Για να μπορέσεις να τα νιώσεις όλα. Είμαι τόσο τυχερή που είμαι μαμά, φίλη, σύντροφος, αδερφή, κόρη, συνάδελφος σε μερικούς από τους πιο απίστευτους ανθρώπους», έγραψε το διάσημο μοντέλο στην ανάρτησή της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.