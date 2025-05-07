Ο Barry Diller, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη σχεδιάστρια μόδας, Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ (Diane von Furstenberg), από το 2001, μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για τις σχέσεις του με άνδρες στο παρελθόν.

«Ενώ υπήρξαν πολλοί άνδρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα, και αυτή δεν μπήκε στη ζωή μου παρά μόνο όταν ήμουν 33 ετών», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε άρθρο του στο «New York Magazine», με τίτλο «Η αλήθεια για εμάς, μετά από τόσα χρόνια», ενόψει της κυκλοφορίας των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Who Knew».

Και συνέχισε: «Ποτέ δεν αμφισβήτησα τη βασική εξουσία της σεξουαλικότητάς μου στη ζωή μου (φοβόμουν μόνο την αντίδραση των άλλων)».

Ο 83χρονος πρόεδρος της IAC δήλωσε ότι όταν άρχισε να βγαίνει με την 78χρονη -σήμερα- Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, αφού γνωρίστηκαν το 1974, «δεν αμφισβήτησε ποτέ τη βασική εξουσία της σεξουαλικότητάς του πάνω στη ζωή (απλώς φοβόταν την αντίδραση των άλλων».

Ο Ντίλερ γνώρισε τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας το 1974 και άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού λίγο καιρό αργότερα. Όπως αναφέρει στο κείμενό του: «Όταν άρχισα να βγαίνω με την Νταϊάν, δεν αμφέβαλα στιγμή για το πόσο δυνατή ήταν αυτή η έλξη - το ίδιο έντονη με ό,τι είχα ζήσει στο παρελθόν, απλώς… στην άλλη πλευρά» και στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Ναι, μου άρεσαν και οι άντρες, αλλά αυτό δεν ερχόταν σε σύγκρουση με την αγάπη μου για την Νταϊάν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου ούτε στον κόσμο».

Billionaire Barry Diller, 83, comes out as gay after 24-year marriage to Diane von Furstenberg: ‘Unique and complete love’ https://t.co/pw0HbQWySs pic.twitter.com/nV44wzCeby — Page Six (@PageSix) May 6, 2025

Ο Ντίλερ πρόσθεσε στο κείμενό του: «Μια σχέση που ξεκίνησε με αδιαφορία και στη συνέχεια εκτοξεύτηκε σε ένα ειδύλλιο τόσο φυσικό για εμάς όσο η αναπνοή, εξέπληξε εμάς και όλους τους άλλους. Είναι πραγματικά το θαύμα της ζωής μου», έγραψε αναφερόμενος στα 24 χρόνια γάμου. Μάλιστα, ο ίδιος τον χαρακτήρισε επίσης ως μια «μοναδική και ολοκληρωμένη αγάπη».

Ο εκπρόσωπος της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ δήλωσε στο «Page Six»: «Το μυστικό του να τιμάς την αγάπη και τη ζωή είναι να μην λες ποτέ ψέματα!», αναφέροντας τη συγγραφέα best seller των «New York Times, Diane Chamberlain.

Δεν είναι σαφές πού βρίσκεται τώρα η σχέση του ζευγαριού μετά τη δημόσια παραδοχή. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι κάποιο από τα δύο μέρη έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Το 2010, η Diane είπε σε συνέντευξή στο μέσο για τον γάμο της: «Ο Barry με αγαπάει άνευ όρων εδώ και 34 χρόνια. Τον άφησα και πήγα με άλλους άνδρες, αλλά πάντα κατέληγαν να ζηλεύουν τον Barry και όχι το αντίθετο».

