Ξεχάστε την παλιά Ellen DeGeneres: Δείτε την ως αγρότισσα στη φάρμα της στην Αγγλία (video)

Η Ellen DeGeneres δεν θυμίζει σε τίποτα τη διάσημη παρουσιάστρια, κωμικό και ηθοποιό που γνωρίζαμε κάποτε.

Η 67χρονη πρώην παρουσιάστρια talk show - η οποία μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου - δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Σε αυτό βλέπουμε την Ellen DeGeneres να κουρεύει το γρασίδι.

Η DeGeneres και η σύζυγός της Portia de Rossi μετακόμισαν πρόσφατα σε διαφορετικό ακίνητο κοντά στο Oxfordshire, αφού το σπίτι τους στο Cotswolds υπέστη σοβαρές πλημμύρες λίγο μετά τη μετακόμισή τους.

Στο βίντεο, η DeGeneres φαίνεται ότι έχει αλλάξει και το χρώμα των μαλλιών της, ενώ η δουλειά της αγρότισσας της ταιριάζει γάντι. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Η Πόρσια σκέφτηκε ότι θα είχε πλάκα να κινηματογραφήσει την πρώτη μου φορά στο χλοοκοπτικό. Είχε δίκιο».

Τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, η DeGeneres τράβηξε μια φωτογραφία, ενώ στεκόταν πίσω από τη σύντροφό της καθώς κοιτούσαν τη γραφική θέα της εξοχής και ένα διπλό ουράνιο τόξο μετά από μια βροχόπτωση.

«3 πράγματα που με κάνουν ευτυχισμένη: Η σύζυγός μου, ένα ουράνιο τόξο και η σύζυγός μου να φωτογραφίζει ένα ουράνιο τόξο», έγραψε η διάσημη παρουσιάστρια.

Πίσω στο 2020, η Ellen είχε εμπλακεί σε διαμάχη, αφού κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και αργότερα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Μετά από, σχεδόν, δύο δεκαετίες παρουσίας στον αέρα, το «The Ellen Degeneres Show» έριξε αυλαία το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.