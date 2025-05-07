Η συνέντευξη του Πιρς Μόργκαν με τον Κάνιε Γουέστ κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Ίσως να ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη που έχει δώσει έως τώρα ο ράπερ. Διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, με τον Κάνιε να αποχωρεί σε εκνευρισμένος.

Η απρόσμενη αντίδραση του ράπερ, όπως ήταν λογικό, εξόργισε τον Βρετανό δημοσιογράφο, ο οποίος σε ανάρτησή του δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον καλλιτέχνη.

Ο Μόργκαν ανέφερε πως η συνέντευξη πήγε όπως ακριβώς περίμενε, δεδομένης της προηγούμενης δημόσιας κριτικής του προς τον Γουέστ. «Έφυγε σαν κακομαθημένο παιδί προτού καν προλάβω να τον ρωτήσω γιατί έχει υιοθετήσει φιλοναζιστικές απόψεις και γιατί εμφανίζεται τόσο ανοιχτά αντισημίτης», είπε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε στον αριθμό των followers του Γουέστ στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας ότι είναι 32 εκατομμύρια, ενώ εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη φτάσει τα 33,3 εκατομμύρια. Ο ράπερ αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί υποτίμηση και χαρακτήρισε τον εαυτό του «δώρο», κάνοντάς συγκρίσεις με προσωπικότητες όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο Τζον Λένον.

"Tell him from me he's a sniveling little coward and an antisemite and Hitler-worshipper."



Sneako walks away as Piers Morgan peppers him with questions about his friend Kanye "Ye" West.



📺 https://t.co/csPWWfPCZm@piersmorgan | @kanyewest | @sneako pic.twitter.com/WtU3HejDfE — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 6, 2025

Παρά τις προσπάθειες του Μόργκαν να συνεχίσει, ο Γουέστ σηκώθηκε λέγοντας πως «αυτό είναι για τώρα, τα ξαναλέμε όταν μάθεις να μετράς», πριν αποχωρήσει. Μαζί του έφυγε και ο streamer Sneako, ο οποίος βρισκόταν στο πλατό, μετά από σχόλιο του Μόργκαν που αποκάλεσε τον Γουέστ «δειλό, αντισημίτη και θαυμαστή του Χίτλερ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.