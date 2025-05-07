Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kanye West: Την… έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν - Δύο λεπτά άντεξε… (video)

Ο ράπερ τιμώρησε τον παρουσιαστή επειδή δεν ανέφερε τον σωστό αριθμό των followers του στο Instagram. Τι ζούμε… 

Kanye West

Η συνέντευξη του Πιρς Μόργκαν με τον Κάνιε Γουέστ κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Ίσως να ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη που έχει δώσει έως τώρα ο ράπερ. Διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, με τον Κάνιε να αποχωρεί σε εκνευρισμένος. 

Η απρόσμενη αντίδραση του ράπερ, όπως ήταν λογικό, εξόργισε τον Βρετανό δημοσιογράφο, ο οποίος σε ανάρτησή του δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον καλλιτέχνη. 

Ο Μόργκαν ανέφερε πως η συνέντευξη πήγε όπως ακριβώς περίμενε, δεδομένης της προηγούμενης δημόσιας κριτικής του προς τον Γουέστ. «Έφυγε σαν κακομαθημένο παιδί προτού καν προλάβω να τον ρωτήσω γιατί έχει υιοθετήσει φιλοναζιστικές απόψεις και γιατί εμφανίζεται τόσο ανοιχτά αντισημίτης», είπε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε στον αριθμό των followers του Γουέστ στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας ότι είναι 32 εκατομμύρια, ενώ εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη φτάσει τα 33,3 εκατομμύρια. Ο ράπερ αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί υποτίμηση και χαρακτήρισε τον εαυτό του «δώρο», κάνοντάς συγκρίσεις με προσωπικότητες όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο Τζον Λένον.

Παρά τις προσπάθειες του Μόργκαν να συνεχίσει, ο Γουέστ σηκώθηκε λέγοντας πως «αυτό είναι για τώρα, τα ξαναλέμε όταν μάθεις να μετράς», πριν αποχωρήσει. Μαζί του έφυγε και ο streamer Sneako, ο οποίος βρισκόταν στο πλατό, μετά από σχόλιο του Μόργκαν που αποκάλεσε τον Γουέστ «δειλό, αντισημίτη και θαυμαστή του Χίτλερ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kanye West
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark