Με κεντρικό θέμα το «Tailored for You» (Προσαρμοσμένο για Σένα), η βραδιά του φετινού Met Gala ήταν αφιερωμένη στην ιστορία, τον πολιτισμό και το στιλ της μαύρης κοινότητας, αντλώντας έμπνευση από τον «μαύρο δανδισμό» (Black dandyism), και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει ένα ποσό ρεκόρ: 31 εκατομμύρια δολάρια υπέρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met.

Το dress code, εμπνευσμένο από την έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style», λειτούργησε ως οδηγός αλλά και πρόσκληση για ελεύθερη δημιουργική ερμηνεία του κεντρικού θέματος. Ωστόσο, κάποιοι διάσημοι και διάσημες φαίνεται πως μπερδεύτηκαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Colman Domingo, συμπαρουσιαστής της βραδιάς, έκανε είσοδο με μια μπλε κάπα Valentino ως φόρο τιμής στον Andre Leon Talley, πρώην δημοσιογράφο της «Vogue». Τι σχέση έχει αυτό με το θέμα της βραδιά; Καμία…

Ο Colman Domingo

Η Tracee Ellis Ross φόρεσε ένα κοστούμι Marc Jacobs σε όλες τις διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ. Είχε έναν τεράστιο φιόγκο στο πίσω μέρος, αλλά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό και εκτός θέματος…

Η Tracee Ellis Ross

Η Teyana Taylor, μάλλον, μπέρδεψε τις Απόκριες με το Met Gala. Εμφανίστηκε με ένα κόκκινο καπέλο στολισμένο με φτερά και μια τεράστια κάπα με λουλούδια. Η Taylor συνεργάστηκε με τη θρυλική σχεδιάστρια κοστουμιών, Ruth E. Carter. Σε αυτή την περίπτωση το «πείραμα» δεν πέτυχε.

Η Teyana Taylor

Για την καλλιτέχνιδα Chappell Roan τα σχόλια είναι περιττά. Η εικόνα της «μιλάει» από μόνη της. Σίγουρα, εκτός θέματος…

Η Chappell Roan

Η ηθοποιός Maya Hawke φόρεσε ένα στράπλες, μεταξένιο ροζ φόρεμα της Prada, με κορσέ και μια μακριά καφέ κάπα από πάνω. Τα «κομμάτια» ήταν αταίριαστα και η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν απογοητευτική.

Η Maya Hawke

Νύχτα χορού του Star Trek; Το μοντέλο Ashley Graham φόρεσε ένα γκρι, ριγέ φόρεμα με μακριά μανίκια και κορσέ στη μέση. Το φόρεμα είχε ένα τεράστιο σκίσιμο στο κέντρο. Ασχολίαστο...

Πηγή: skai.gr

