Πώς είναι ένα ρετιρέ διαμέρισμα που έχει για κάτοχό του τον Giorgio Armani; Όπως ακριβώς και οι τουαλέτες που σχεδιάζει για τις μεγαλύτερες celebrities του κόσμου φαίνεται να είναι η απάντηση που δίνεται από το αμερικανικό Elle Decor, το οποίο έχει αφιέρωμα στο διαμέρισμα του Ιταλού σχεδιαστή στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, μία από τις κατοικίες που διαθέτει ανά τον κόσμο.

«Υπάρχει μια συνοχή στην προσέγγιση των χώρων μου που έχει να κάνει με τις καθαρές γραμμές, τα αρμονικά χρώματα και τα μοναδικά υλικά. Από την άλλη οι προσωπικοί μου χώροι έχουν κάποιες ιδιοσυγκρασίες που με χαρακτηρίζουν ως άτομο και που σπάνια προβάλλω στις δημιουργίες μου. Για παράδειγμα αγαπώ μικρές πινελιές χιούμορ, λούτρινα ζωάκια ή αγαλματίδια ζώων για παράδειγμα. Ο Uri είναι ένας γορίλας που έχω στο Μιλάνο, στη Νέα Υόρκη έχω μια μικρή μαϊμού στον καναπέ. Είναι δείγματα ότι ο χώρος κατοικείται. Κάθε σπίτι μου δείχνει μοναδικό και σε αρμονία με την τοποθεσία του» λέει ο μεγάλος Ιταλός μόδιστρος για τις κατοικίες του.

Το διαμέρισμα που διαθέτει στη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε ε΄να κτίριο του 1929 σε στυλ νεο-αναγεννησιακό και το εντόπισε σε ένα ταξίδι του στην αμερικανική μεγαλούπολη. Όπως είπε το επέλεξε διότι διαθέτει την καλύτερη θέα του ορίζοντα της πόλης πέρα από την πράσινη «καρδιά» της που είναι το Central Park.

«Κοιτώντας έξω από αυτό το ύψος, η Νέα Υόρκη φαίνεται καθαρά. Ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του διαμερίσματος, μια μίξη Ευρώπης και Αμερικής, είναι τα τεράστια μεταλλικά παράθυρα όπως στις γοτθικές εκκλησίες» αναφέρει ο σχεδιαστής στο περιοδικό.

Ομολογουμένως όπως θα δείτε στη φωτογραφία ενός από τους ξενώνες του διαμερίσματος τα παράθυρα είναι διακοσμημένα με βιτρώ και όντως παραπε΄μπουν σε γοτθική εκκλησία.

«Αν κάποιος έρθει στο σπίτι μου στη Νέα Υόρκη σερβίρω ιταλικά πιάτα: ψητό κοτόπουλο, λεμονάτα εσκαλόπ, ζυμαρικά πουτανέσκα, απλά τυριά, σαλάτα με αγκινάρες κ.ά.» αναφέρει ακόμα.

Τι θέλει να αφήνει στους επισκέπτες του το σπίτι του; «Ελπίζω ότι εισπράττουν την αίσθηση της αυθεντικότητας, της αφοσίωσης και του πάθους που χαρακτηρίζει ό,τι κι αν κάνω» λέει ο Armani.

Kαι όπως θα δείτε στο φωτογραφικό υλικό που ανέβασε το περιοδικό στα social ακόμα και οι χρυσές καρέκλες στην τραπεζαρία του σχεδιαστή δεν «κλωτσάνε» ως υπερβολή χάρη στις γραμμές που έχουν όλοι οι χώροι του, που είναι μεν λιτοί αλλά έχουν μια φινέτσα πολυτέλειας, από το σαμπανιζέ χρώμα στους τοίχους μέχρι τα glossy υφάσματα στους καναπέδες και τα κρεβάτια.

