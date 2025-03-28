Η Megan Fox καλωσόρισε το τέταρτο μωρό της, το πρώτο της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Machine Gun Kelly, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε τη γέννηση του κοριτσιού τους, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο βίντεο που τον δείχνει να χαϊδεύει γλυκά τα δάχτυλα του νεογέννητου παιδιού τους.

«Είναι επιτέλους εδώ! Ο μικρός μας ουράνιος σπόρος», έγραψε ο Kelly στην ανάρτησή του. Ο περήφανος μπαμπάς συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι «συνέθεσε την παρτιτούρα» της γέννησης της κορούλας του με τους Travis Barker, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child και Shaan Singh.

Αν και δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού, ο καλλιτέχνης ανέφερε λεπτομερώς ότι «γεννήθηκε στο 432 HZ» και ότι η άφιξή της ήταν «ένα επικό ταξίδι».

«Δοξάστε τον Θεό», δήλωσε στο Instagram Story του. Οι δονήσεις που παράγονται από τη μουσική 432 Hz θεωρείται ότι έχουν καταπραϋντική επίδραση στο νευρικό σύστημα, μειώνουν τη σωματική δυσφορία και χαλαρώνουν τη μυϊκή ένταση.

Η Megan Fox μοιράζεται ήδη τρεις γιους, τον Noah, 12 ετών, τον Bodhi, 11 ετών, και τον Journey, 8 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, και ο Kelly έχει άλλο ένα παιδί, την Casie, με την Emma Cannon, τον Ιούλιο του 2009.

Η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, αφού εκείνη φέρεται να ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της.

Τον Δεκέμβριο, άνθρωπος από το περιβάλλον της Fox αποκάλυψε ότι η ηθοποιός φέρεται να βρήκε μηνύματα που αφορούσαν άλλες γυναίκες και αποφάσισε να χωρίσει.

«Όταν έφυγαν για τις διακοπές των Ευχαριστιών, έγινε καχύποπτη και αποφάσισε να ψάξει το τηλέφωνό του», δήλωσε μια πηγή στο «Page Six» μετά την είδηση του χωρισμού τους. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στη σχέση τους, εκείνη ήταν πρόθυμη να ξεπεράσει όλα τα προβλήματά τους.

Η Fox αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στις 11 Νοεμβρίου, μοιραζόμενη μια σέξι φωτογραφία της καλυμμένη με μαύρη μπογιά και δείχνοντας την κοιλιά της.

Πηγή: skai.gr

