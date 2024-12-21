Η Georgina Rodriguez αγαπάει τη μόδα κι αυτό το βγάζει προς τα έξω… Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram, κάνοντας μια επίδειξη των ποδιών της -και όχι μόνο- φορώντας μια μαύρη μίνι φούστα.

Σκύβοντας για το σέξι στιγμιότυπο, το 30χρονο μοντέλο ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μπότες με λεοπάρ μοτίβο. Η Georgina φόρεσε επίσης ένα χνουδωτό μαύρο καπέλο και γάντια και πρόσθεσε στην εμφάνισή της και μια απλή μαύρη τσάντα Chanel.

Απολαμβάνοντας ένα δείπνο έξω, η σύντροφος του Cristiano Ronaldo χάρισε επίσης στους θαυμαστές της φωτογραφίες από το πολυτελές γεύμα της, καθώς έφαγε ωμό σολομό και wagyu.

Από τότε που γνώρισε τον Κριστιάνο, η Τζορτζίνα ακολούθησε τον πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, Ρονάλντο, από τη Μαδρίτη στο Τορίνο στο Μάντσεστερ και τώρα στην Al-Nassr.

Η οικογένεια έκανε τη μετακόμιση στις αρχές του 2023, αφού ο αστέρας του ποδοσφαίρου υπέγραψε συμβόλαιο ρεκόρ πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την ομάδα και έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο ριάλιτι του Netflix, «I Am Georgina», δήλωσε: «Όταν ο Cris μου είπε ότι θα έπαιζε για την Al-Nassr, ανακουφίστηκα τόσο πολύ γιατί ήμουν έτοιμη να φύγω από το Μάντσεστερ. Ήξερα ότι μας περίμενε κάτι σπουδαίο και είχαμε μεγάλο κίνητρο. Ήμουν πολύ χαρούμενη που ήρθα στη Σαουδική Αραβία».



